Киборги, Щедрик и Майор Сковорода: лучшие роли Андрея Исаенко

22 июля украинский актер Андрей Исаенко отмечает день рождения. Сегодня ему исполнилось 39 лет.

За время своей карьеры Андрей Исаенко успел сыграть в ряде фильмов и сериалов, каждый раз демонстрируя блестящую игру и подтверждая статус одного из лучших актеров современности.

Уже скоро он появится в новом сериале ICTV2 под названием Служба 112, где сыграет спасателя Мовчана, а сам проект покажет героическую работу ГСЧС, которую мы чувствуем, но очень часто не замечаем.

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По случаю дня рождения Андрея Исаенко Факты ICTV собрали подборку из его пяти лучших ролей.

Киборги (2017)

Участие в этой картине сделало Андрея Исаенко по-настоящему знаменитым. Фильм Ахтема Сеитаблаева рассказывает о героическом сопротивлении украинских войск в Донецком аэропорту. Персонаж Исаенко, боец с позывным Суббота, является собирательным образом, вобравшим в себя черты реальных защитников аэропорта.

Сам Андрей признавался, что после выхода фильма военные узнают его именно как Субботу, которого актер воплотил в кадре с невероятной человечностью и искренностью. Фильм получил положительные отзывы критиков и был номинирован на большое количество наград, среди которых победа на Золотом волчке.

Майор Сковорода (2024)

Недавний сериал от ICTV2 открыл актера совсем с другой стороны. В центре сюжета — невыносимый, ворчливый и циничный майор Сковорода (Андрей Исаенко), который из-за обостренного чувства справедливости вылетел из Главного управления. Теперь он работает с командой “зеленых” копов и вместо громкого дела о скифском золоте расследует кражи велосипедов. А еще ему приходится работать под руководством бывшей жены.

Для Исаенко роль Сковороды стала настоящим комедийным бенефисом: замечательный юмор, актерский кураж и синергия с коллегами сделали его игру в роли невыносимого майора просто непревзойденной. Если вы хотите увидеть, как Исаенко надирает задницы преступникам и иногда своим подчиненным, то смело включайте Майора Сковороду — не пожалеете.

Казаки. Абсолютно лживая история (2020)

Сериал телеканала ICTV, рассказывающий о славных временах запорожских казаков. Тандем соперников, Андрея Исаенко и Юрия Дяка, поражает своей легкостью, искрой и прекрасным взаимодействием. По сюжету, казак Иван (Юрий Дяк) пытается заполучить магическую сережку из сокровищ московского царя. Однако не только он охотится на волшебное украшение — свои планы на него имеют и московиты.

В то же время казаки готовятся к войне. И становится совсем трудно, когда на тебя не только охотятся московские головорезы, а в дополнение тебе не доверяет куренной Назар (Андрей Исаенко), который к тому же ревнует к Ивану девушку, в которую сам влюблен. Интересно: как победить в войне, уберечь сережку, не разрушить отношения и не поссориться со всеми? Сериал даст ответы на все эти вопросы и изрядно поднимет ваше настроение.

Щедрик (2021)

В 2021 году Андрей Исаенко снялся в фильме своей жены, Олеси Моргунец-Исаенко, — Щедрик. Самое интересное, что Андрей сыграл совсем нетипичную для себя роль — антагониста, палача, офицера НКВД. События фильма разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) во времена Второй мировой войны, когда власть в городе временно захватила нацистская Германия, вытеснив СССР.

История вращается вокруг трех семей — украинской, польской и еврейской, которые вместе переживают две тоталитарные оккупации. Сквозной нитью сквозь сюжет проходит композиция Николая Леонтовича Щедрик, которая, по мнению маленькой девочки Ярославы, способна сделать мир добрее. По словам режиссера, эта история является собирательным образом того исторического периода. Важный, актуальный и достойный просмотра фильм.

Дом Слово. Бесконечный роман (2021)

В фильме Тараса Томенко о Расстрелянном возрождении Андрею Исаенко выпала возможность сыграть Майка Йохансена — лингвиста, экспериментатора, прозаика, поэта и, наконец, жертву сталинских репрессий. Йохансен был эксцентричной, веселой и многогранной личностью, заядлым охотником и душой компании.

Исаенко мастерски передал эту трагическую двойственность: жизнерадостного интеллектуала, который оказывается в тисках тоталитарной системы. Среди репрессированных жителей “художественного дома” также были главный герой фильма Николай Хвылевой, Остап Вишня, Владимир Яновский, Павел Тычина, Михаил Яловой и Иван Багряный.

Главная цель фильма — вернуть лица и голоса гениям, уничтоженным советской властью. Лента поднимает болезненную тему украинской истории — судьбу художников, которых расстреляли за их украинскую идентичность, критику режима и честное искусство.

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