Кіборги, Щедрик і Майор Сковорода: найкращі ролі Андрія Ісаєнка

22 липня український актор Андрій Ісаєнко відзначає день народження. Сьогодні йому виповнилося 39 років.

За час своєї кар’єри Андрій Ісаєнко встиг зіграти у низці фільмів та серіалів, щоразу демонструючи блискучу гру та підтвержуючи статус одного з найкращих акторів сучасності.

Вже скоро він з’явиться у новому серіалі ICTV2 під назвою Служба 112, де зіграє рятувальника Мовчана, а сам проєкт покаже героїчну роботу ДСНС, яку ми відчуваємо, але дуже часто не помічаємо.

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З нагоди дня народження Андрія Ісаєнка Факти ICTV зібрали добірку з його п’яти найкращих ролей.

Кіборги (2017)

Участь у цій картині зробила Андрія Ісаєнка по-справжньому знаменитим. Фільм Ахтема Сеітаблаєва розповідає про героїчний спротив українських військ у Донецькому аеропорту. Персонаж Ісаєнка, боєць із позивним Субота, є збірним образом, що увібрав у себе риси реальних захисників летовища.

Сам Андрій зізнавався, що після виходу фільму військові впізнають його саме як Суботу, якого актор втілив у кадрі з неймовірною людяністю та щирістю. Фільм отримав схвальні відгуки критиків і був номінований на велику кількість нагород, серед яких перемога на Золотій дзизі.

Майор Сковорода (2024)

Нещодавній серіал від ICTV2 відкрив актора зовсім з іншого боку. У центрі сюжету – нестерпний, буркотливий і цинічний майор Сковорода (Андрій Ісаєнко), який через загострене відчуття справедливості вилетів з Головного управління. Тепер він працює з командою “зелених” копів і замість гучної справи про скіфське золото розслідує крадіжки велосипедів. А ще йому доводиться працювати під керівництвом колишньої дружини.

Для Ісаєнка роль Сковороди стала справжнім комедійним бенефісом: чудовий гумор, акторський кураж та синергія з колегами зробили його гру в ролі нестерпного майора просто неперевершеною. Якщо ви хочете побачити, як Ісаєнко надирає дупи злочинцям та іноді своїм підлеглим, то сміливо вмикайте Майора Сковороду — не пошкодуєте.

Козаки. Абсолютно брехлива історія (2020)

Серіал телеканалу ICTV, що розповідає про славні часи запорізьких козаків. Тандем суперників, Андрія Ісаєнка та Юрія Дяка, вражає своєю легкістю, іскрою та чудовою взаємодією. За сюжетом, козак Іван (Юрій Дяк) намагається роздобути магічну сережку зі скарбів московського царя. Проте не тільки він полює на чарівну прикрасу — свої плани на неї мають і московити.

Водночас козаки готуються до війни. І стає геть важко, коли на тебе не лише полюють московські головорізи, а на додачу тобі не довіряє курінний Назар (Андрій Ісаєнко), який до того ж ревнує до Івана дівчину, в яку сам закоханий. Цікаво: як перемогти у війні, вберегти сережку, не зруйнувати стосунки та не посваритися з усіма? Серіал дасть відповіді на всі ці запитання та неабияк підніме ваш настрій.

Щедрик (2021)

У 2021 році Андрій Ісаєнко знявся у фільмі своєї дружини, Олесі Моргунець-Ісаєнко, – Щедрик. Найцікавіше, що Андрій зіграв зовсім нетипову для себе роль — антагоніста, ката, офіцера НКВС. Події фільму розгортаються у Станіславі (нині Івано-Франківськ) за часів Другої світової війни, коли владу в місті тимчасово захопила нацистська Німеччина, витіснивши СРСР.

Історія обертається навколо трьох родин — української, польської та єврейської, які разом переживають дві тоталітарні окупації. Наскрізною ниткою крізь сюжет проходить композиція Миколи Леонтовича Щедрик, яка, на думку маленької дівчинки Ярослави, здатна зробити світ добрішим. За словами режисерки, ця історія є збірним образом того історичного періоду. Важливий, актуальний і вартий перегляду фільм.

Будинок Слово. Нескінченний роман (2021)

У фільмі Тараса Томенка про Розстріляне відродження Андрію Ісаєнку випала нагода зіграти Майка Йогансена — лінгвіста, експериментатора, прозаїка, поета і, зрештою, жертву сталінських репресій. Йогансен був ексцентричною, веселою та багатогранною особистістю, завзятим мисливцем і душею компанії.

Ісаєнко майстерно передав цю трагічну подвійність: життєрадісного інтелектуала, який опиняється в лещатах тоталітарної системи. Серед репресованих мешканців “мистецького дому” також були головний герой фільму Микола Хвильовий, Остап Вишня, Володимир Яновський, Павло Тичина, Михайло Яловий та Іван Багряний.

Головна мета фільму — повернути обличчя та голоси геніям, знищеним радянською владою. Стрічка порушує болючу тему української історії — долю митців, яких розстріляли за їхню українську ідентичність, критику режиму та чесне мистецтво.

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