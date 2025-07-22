Умер Оззи Осборн — звезда хэви-метала и основатель Black Sabbath

Легендарный музыкант Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет, через несколько недель после того, как в последний раз выступил на сцене вместе с участниками Black Sabbath.

Об этом сообщает Sky News.

Умер Оззи Осборн: что известно

— С грустью, которую невозможно передать словами, мы сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн ушел из жизни этим утром. Он был рядом с семьей и окружен любовью, — говорится в заявлении семьи звезды.

Три недели назад Оззи Осборн выступал на сцене стадиона Villa Park.

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— Вы даже не представляете, что я чувствую — спасибо вам от всего сердца, — сказал во время выступления артист.

Это был концерт-прощание, организованный для поклонников с выступлениями его любимых групп, в частности Metallica и Guns N’ Roses.

Карьера и наследие

Оззи Осборн стал одним из основателей жанра хэви-метал, прославившись с Black Sabbath, а затем получив не менее впечатляющий успех в сольной карьере. Среди его самых известных хитов — Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes.

В 2000-х Осборн получил новую популярность благодаря реалити-шоу The Osbournes на MTV, где зрители могли наблюдать за его жизнью в Лос-Анджелесе вместе с женой Шэрон и детьми Келли и Джеком.

Музыканта также помнят за легендарные выходки, в частности инцидент, когда он откусил голову летучей мыши во время выступления.

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Проблемы со здоровьем и прощание с фанатами

В последние годы Осборн боролся с болезнью Паркинсона и другими осложнениями после падения в 2019 году. Из-за проблем со здоровьем он отменил концертные туры, однако сделал неожиданное появление на сцене в Бирмингеме на закрытии Игр Содружества в 2022-м.

Последнее выступление в Villa Park, организованное Шэрон Осборн, стало символическим прощанием музыканта с публикой, которую он так любил.

Награды и чествования

В течение своей карьеры Оззи Осборн был дважды введен в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США — как участник Black Sabbath и как сольный артист.

Он имеет звезду на Аллее славы в Голливуде и на Broad Street в Бирмингеме. Также Осборн был награжден премией Ivor Novello, пятью Грэмми (из 12 номинаций), званием Божественный гений от NME и премией Живая легенда от Classic Rock.

Семья и память

Оззи Осборн оставил после себя глубокое музыкальное наследие и большую семью. Его пережили жена Шэрон, дети Эми, Келли, Джек, а также двое детей от первого брака — Джессика и Луис, и внуки.

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