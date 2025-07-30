Нові пригоди Джуді і Ніка: вийшов трейлер мультфільму Зоотрополіс 2

Студія Disney випустила повноцінний трейлер мультфільму Зоотрополіс 2. Продовження популярної стрічки 2016 року вийде в український прокат вже цієї осені – 27 листопада.

Зоотрополіс 2 – трейлер

У центрі сюжету мультфільму знову опиняються кролиця, офіцерка поліції Джуді Гопс та лис Нік Вайлд, які працюють у населеному тваринами місті.

На початку трейлера показана сцена, в якій головні герої беруть участь у сесії терапії для колег по роботі. Джуді повідомляє, що вони з Ніком є напарниками вже тиждень.

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За сюжетом, Ніку і Джуді доручають вистежити загадкового змія, який проник в Зоотрополіс і викликав загальний переполох. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста.

Їх чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі й неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу.

Сценарій мультфільму Зоотрополіс 2 написав Джаред Буш, який також працював над першою стрічкою. Режисерське крісло Буш розділив з Байроном Говардом.

Оригінальний Зоотрополіс зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті, а також здобув Оскар у категорії Найкращий анімаційний фільм.

У травні Disney представив перший тизер-трейлер Зоотрополісу 2, в якому глядачі змогли побачити як улюблених персонажів, так і нових героїв.

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