Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Таїланд вдарив по Камбоджі з F-16, Радбез ООН скликає термінове засідання
Знищує крилаті ракети та дрони на відстані до 50 км: характеристики комплексу ППО Hawk
Ми рекомендуємо
Відстрочки у Резерв+, повернення із СЗЧ та Доступні ліки: що зміниться з 1 серпня
Формула-1: де дивитися трансляції перегонів в Україні сезону-2025
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна обійшла Росію завдяки перемогам Шахтаря і Динамо
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Нові пригоди Джуді і Ніка: вийшов трейлер мультфільму Зоотрополіс 2

Зоотрополіс 2 - тизер-трейлер
Фото: Walt Disney Studios Motion Pictures

Студія Disney випустила повноцінний трейлер мультфільму Зоотрополіс 2. Продовження популярної стрічки 2016 року вийде в український прокат вже цієї осені – 27 листопада.

Зоотрополіс 2 – трейлер

У центрі сюжету мультфільму знову опиняються кролиця, офіцерка поліції Джуді Гопс та лис Нік Вайлд, які працюють у населеному тваринами місті.

На початку трейлера показана сцена, в якій головні герої беруть участь у сесії терапії для колег по роботі. Джуді повідомляє, що вони з Ніком є напарниками вже тиждень.

Зараз дивляться

За сюжетом, Ніку і Джуді доручають вистежити загадкового змія, який проник в Зоотрополіс і викликав загальний переполох. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста.

Їх чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі й неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу.

Сценарій мультфільму Зоотрополіс 2 написав Джаред Буш, який також працював над першою стрічкою. Режисерське крісло Буш розділив з Байроном Говардом.

Оригінальний Зоотрополіс зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті, а також здобув Оскар у категорії Найкращий анімаційний фільм.

У травні Disney представив перший тизер-трейлер Зоотрополісу 2, в якому глядачі змогли побачити як улюблених персонажів, так і нових героїв.

Читайте також
Студія Disney випустила перший трейлер Аватар 3: Вогонь і попіл
аватар_скріншот

Пов'язані теми:

DisneyДіснейМультфільмТрейлер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь