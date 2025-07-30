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С кольцом от Tiffany: Остапчук сделал предложение жене

Володимир Остапчук з дружиною та сином
Фото: Владимир Остапчук

Телеведущий Владимир Остапчук сделал предложение своей возлюбленной Екатерине Полтавской, с которой уже состоит в браке и воспитывает сына Тимофея.

Пара расписалась довольно спонтанно, только вдвоем и без громких празднований. Поэтому все это время Екатерина мечтала о торжественном предложении от любимого и дорогом кольце.

Остапчук сделал предложение любимой

В своем Telegram-канале Екатерина призналась, что муж подарил ей кольцо от ювелирного бренда Tiffany & Co.

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Жена Остапчука не раскрыла стоимость украшения, но дала понять, что оно стоит несколько десятков тысяч долларов. По словам блогерши, она с детства мечтала о кольце именно от Tiffany & Co.

— Кстати, муж сделал мне предложение. Ну, как бы уже пора! Как я и мечтала — кольцо Tiffany. Конечно, я знаю, сколько оно стоит, потому что отправляла ему его давно еще. Мое стоит несколько десятков тысяч долларов. Но Tiffany — мой личный пунктик с детства. Честно, тогда мне казалось, что у меня никогда в жизни не будет такого кольца. Я думала, что это нереально. Мечтайте! Каждая из нас заслуживает самого лучшего! — написала Екатерина.

Катерина Остапчук

Фото: Екатерина Остапчук/Telegram

Екатерина пообещала подписчикам показать кольцо, а также отметила, что момент предложения они с Владимиром не снимали. Известно, что супруги также планируют сыграть свадьбу. Церемонию влюбленные хотят организовать в 2026 году.

Напомним, что в декабре прошлого года у Остапчука и Полтавской родился сын. Для блогерши ребенок стал первенцем, а шоумен еще имеет дочь и сына от первого брака.

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