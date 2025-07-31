Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку

Народный артист Украины Иво Бобул признался, что считает своей самой большой ошибкой в жизни и кто ему гладит рубашки.

Певец стал гостем рубрики 55 за 5 с Алиной Шаманской, которая выходит в рамках программы Ранок у великому місті на ICTV2.

Иво Бобул о любви и браках

Несмотря на четыре официальных брака, Бобул не называет ни одну из бывших жен любовью всей жизни. Напомним, что в свое время он был женат и на певице Лиле Сандулесе.

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– Я очень благодарен всем женщинам, которые были со мной. Я просто им очень благодарен за то, что они были. Я никого не обидел, я всем сделал очень хорошо. Оставлял квартиры, – заявил артист.

Однако Иво Бобул признался, что именно первый брак считает своей самой большой ошибкой. Певец объяснил, что он был “несвоевременным”.

При этом артист поделился, что самым обидным предательством для него будет удар в спину от друга, а не от женщины.

Иво Бобул о быте

Легенда украинской эстрады коснулся и бытовой стороны отношений. В частности, отметил, что до сих пор самостоятельно гладит рубашки и не нуждается в помощнице.

– Потому что я знаю, как мне нужно гладить, и я так глажу. Начинаю сбоку, переворачиваю рубашку наизнанку и начинаю так по кругу ее гладить, – рассказал певец.

При этом незастеленную кровать Иво Бобул считает нормальным явлением. Мол, для творческого человека это привычно.

Напомним, что со своей четвертой женой артист познакомился в середине 90-х. Он выступал в ресторане, а она была одной из гостей. В этом браке у Бобула родился сын Даниил.

От предыдущих отношений у Иво Бобула есть сын Руслан и дочь Людмила. С Лилей Сандулесой, которая была его третьей женой, у певца общих детей нет. К слову, Сандулеса также официально выходила замуж четыре раза.

Источник : Утро в большом городе

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