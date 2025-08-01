У Джастина Тимберлейка обнаружили болезнь Лайма: уйдет ли звезда со сцены

Певец Джастин Тимберлейк признался, что во время двухлетнего тура The Forget Tomorrow Tour и JT Live ‘25 боролся с болезнью Лайма.

Об этом звезда впервые рассказал публично после завершения гастролей.

У Джастина Тимберлейка обнаружили болезнь Лайма

Тимберлейк написал в соцсетях, что гастроли стали для него “самым веселым, самым эмоциональным, самым изнурительным и в то же время самым грандиозным” опытом за более чем 30 лет карьеры. Однако за кулисами у него были серьезные проблемы со здоровьем.

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– Я получил диагноз – болезнь Лайма. Говорю не для того, чтобы мне сочувствовали, а чтобы вы понимали, с чем я сталкивался. Это может быть изнурительно – и физически, и морально, – пояснил артист.

Он вспомнил о сильной боли и усталости во время выступлений. После диагноза Джастин Тимберлейк оказался перед выбором – остановить тур или продолжить, несмотря на состояние.

– Я решил, что радость от выступлений перевешивает кратковременный стресс для моего тела. И рад, что не остановился, – поделился певец.

Тимберлейк поблагодарил фанатов за поддержку, назвав их любовь источником вдохновения. Он отдельно обратился к команде, с которой провел последние годы в турне, и выразил благодарность своей жене Джессике Бил и сыновьям – Сайласу и Фину.

Артист пока не знает, каким будет его сценическое будущее, но пообещал не исчезать из публичного пространства. Джастин Тимберлейк стремится помогать тем, кто также живет с болезнью Лайма.

Что такое болезнь Лайма

Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, которое передается через укусы клещей. Ее возбудителем является бактерия Borrelia burgdorferi.

Первыми симптомами обычно являются лихорадка, головная боль, усталость и характерное покраснение кожи в виде “мишени”.

Без лечения инфекция может поражать суставы, сердце и нервную систему, вызывая хронические боли, неврологические нарушения и истощение. Заболевание лечится антибиотиками, но в отдельных случаях симптомы могут сохраняться длительное время.

Этой весной команда ученых Йельской медицинской школы в США выяснила, почему некоторые люди обладают естественной устойчивостью к укусам клещей. Это открытие может помочь в разработке вакцин, в том числе и от болезни Лайма.

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