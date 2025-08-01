У Джастіна Тімберлейка виявили хворобу Лайма: чи піде зірка зі сцени
Співак Джастін Тімберлейк зізнався, що під час дворічного туру The Forget Tomorrow Tour та JT Live ‘25 боровся з хворобою Лайма.
Про це зірка уперше розповів публічно після завершення гастролей.
У Джастіна Тімберлейка виявили хворобу Лайма
Тімберлейк написав у соцмережах, що гастролі стали для нього “найвеселішим, найемоційнішим, найвиснажливішим і водночас найграндіознішим” досвідом за понад 30 років кар’єри. Однак за лаштунками він мав серйозні проблеми зі здоров’ям.
– Я отримав діагноз – хвороба Лайма. Кажу, не для того, щоби мені співчували, а щоби ви розуміли, з чим я стикався. Це може бути виснажливо – і фізично, і морально, – пояснив артист.
Він згадав про сильний біль та втому під час виступів. Після діагнозу Джастін Тімберлейк постав перед вибором — зупинити тур або продовжити, попри стан.
– Я вирішив, що радість від виступів переважає короткочасний стрес для мого тіла. І радий, що не зупинився, – поділився співак.
Тімберлейк подякував фанатам за підтримку, назвавши їхню любов джерелом натхнення. Він окремо звернувся до команди, з якою провів останні роки в турне, та висловив вдячність своїй дружині Джессіці Біл і синам – Сайласу й Фіну.
Артист наразі не знає, яким буде його сценічне майбутнє, але пообіцяв не зникати з публічного простору. Джастін Тімберлейк прагне допомагати тим, хто також живе із хворобою Лайма.
Що таке хвороба Лайма
Хвороба Лайма — інфекційне захворювання, яке передається через укуси кліщів. Її збудником є бактерія Borrelia burgdorferi.
Першими симптомами зазвичай є лихоманка, головний біль, втома та характерне почервоніння шкіри у вигляді “мішені”.
Без лікування інфекція може вражати суглоби, серце та нервову систему, спричиняючи хронічний біль, неврологічні порушення та виснаження. Захворювання лікується антибіотиками, але в окремих випадках симптоми можуть зберігатися тривалий час.
Цієї весни команда вчених Єльської медичної школи у США з’ясувала, чому деякі люди мають природну стійкість до укусів кліщів. Це відкриття може допомогти в розробці вакцин, зокрема й від хвороби Лайма.