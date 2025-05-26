Гормоны шуруют: Наталья Валевская рассказала о неизлечимой болезни

Украинская певица Наталья Валевская впервые открыто рассказала о серьезной проблеме со здоровьем. У нее неизлечимая болезнь щитовидной железы, которая влияет на ее психоэмоциональное состояние и заставляет постоянно принимать гормональные препараты.

Наталья Валевская о болезни

По словам артистки, она уже длительное время живет с эндокринным заболеванием, которое меняет ее эмоциональное состояние и характер.

— Эти лекарства, которые я принимаю все время сейчас, я должна их принимать долго и, наверное, до конца жизни. Гормоны шуруют так, что я становлюсь не собой, а зверем, — призналась Наталья.

Она призналась, что иногда может мгновенно потерять контроль над собой и превратиться в “демона”.

Сейчас смотрят

Чтобы справиться с эмоциональными нагрузками, певица принимает успокоительные и обращается к альтернативной медицине. Одним из решений стал микродозинг — она принимает грибы в разрешенных пропорциях.

— Микродозинг даже продается в аптеках, в Великобритании в частности. Это официально разрешено. Это то, что помогает человеку. У меня была большая проблема на фоне развода и плюс то, что мы живем в условиях войны. Расшаталась нервная система до того, что я просто не спала месяцами, — поделилась Валевская.

Она добавила, что благодаря бабушке-травнице с детства привыкла к фитотерапии, поэтому в микродозинге не видит ничего плохого. Вместе с тем Наталья Валевская заверила, что других психоактивных веществ не принимает, а с алкоголем давно завязала.

Напомним, не так давно ведущий Алексей Суханов раскрыл свой диагноз, с которым жил пять лет, не подозревая о своем заболевании. Выяснилось, что Алексей имеет сахарный диабет.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Слава Демин

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.