Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Валентина Чорна, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

Умерла звезда Ходячих мертвецов Келли Мак: ей было 33 года

Келлі Мак
Фото: Getty Images

Американская актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах «Ходячие мертвецы», «9-1-1» и «Медики Чикаго», скончалась в возрасте 33 лет.

Мак скончалась 2 августа в своем родном городе Цинциннати (штат Огайо, США) после борьбы с глиомой центральной нервной системы. Об этом сообщила семья актрисы, пишет Variety.

— Келли мирно отошла в вечность в субботу вечером в окружении своей любящей матери Кристен и тети Карен. Келли уже пришла ко многим своим близким в виде различных бабочек. Ее будет не хватать многим настолько, что это невозможно выразить словами, — написала сестра Келли на ее странице в Instagram.

Что известно о Келли Мак

Келли Мак родилась в Цинциннати в 1992 году. Она окончила Центральную среднюю школу Гинсдейла, а позже получила степень бакалавра кинематографии в колледже кино и медиаискусства при Чемпенском университете.

Сейчас смотрят

Мак наиболее известна по роли Эдди в 9 сезоне Ходячих мертвецов. Она сыграла Пенелопу Джейкобс в 8 сезоне Медики Чикаго, а также участвовала в съемках сериала 9-1-1 на телеканале FOX.

Последней ее работой стала роль в фильме Юниверсал, премьера которого состоится в этом году. Мак также работала сценаристом вместе со своей матерью Кристен Клебеноу.

Читайте также
Стала известна причина смерти Оззи Осборна: что указано в документах
Оззі Осборн

Связанные темы:

АкторСмерть
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь