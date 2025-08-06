Умерла звезда Ходячих мертвецов Келли Мак: ей было 33 года

Американская актриса Келли Мак, известная по ролям в сериалах «Ходячие мертвецы», «9-1-1» и «Медики Чикаго», скончалась в возрасте 33 лет.

Мак скончалась 2 августа в своем родном городе Цинциннати (штат Огайо, США) после борьбы с глиомой центральной нервной системы. Об этом сообщила семья актрисы, пишет Variety.

— Келли мирно отошла в вечность в субботу вечером в окружении своей любящей матери Кристен и тети Карен. Келли уже пришла ко многим своим близким в виде различных бабочек. Ее будет не хватать многим настолько, что это невозможно выразить словами, — написала сестра Келли на ее странице в Instagram.

Что известно о Келли Мак

Келли Мак родилась в Цинциннати в 1992 году. Она окончила Центральную среднюю школу Гинсдейла, а позже получила степень бакалавра кинематографии в колледже кино и медиаискусства при Чемпенском университете.

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Мак наиболее известна по роли Эдди в 9 сезоне Ходячих мертвецов. Она сыграла Пенелопу Джейкобс в 8 сезоне Медики Чикаго, а также участвовала в съемках сериала 9-1-1 на телеканале FOX.

Последней ее работой стала роль в фильме Юниверсал, премьера которого состоится в этом году. Мак также работала сценаристом вместе со своей матерью Кристен Клебеноу.

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