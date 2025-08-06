Померла зірка Ходячих мерців Келлі Мак: їй було 33 роки

Американська акторка Келлі Мак, яка відома за ролями у серіалах Ходячі мерці, 9-1-1 і Медики Чикаго, померла у віці 33 років.

Мак пішла з життя 2 серпня у своєму рідному місті Цинциннаті (штат Огайо, США) після боротьби з гліомою центральної нервової системи. Про це повідомила сім’я акторки, пише Variety.

– Келлі мирно відійшла у вічність у суботу ввечері в оточенні своєї люблячої матері Крістен та тітки Карен. Келлі вже прийшла до багатьох своїх близьких у вигляді різних метеликів. Її не вистачатиме багатьом настільки, що це неможливо висловити словами, – написала сестра Келлі на її сторінці в Instagram.

Що відомо про Келлі Мак

Келлі Мак народилася у Цинциннаті у 1992 році. Вона закінчила Центральну середню школу Гінсдейла, а пізніше отримала ступінь бакалавра з кінематографії в коледжі кіно та медіамистецтва при Чемпенському університеті.

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Мак найбільш відома за роллю Адді у 9 сезоні Ходячих мерців. Вона зіграла Пенелопу Джейкобс у 8 сезоні Медики Чикаго, а також брала участь у зйомках серіалу 9-1-1 на телеканалі FOX.

Останньою її роботою стала роль у фільмі Юніверсал, прем’єра якого відбудеться цього року. Мак також працювала сценаристкою разом зі своєю матір’ю Крістен Клебеноу.

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