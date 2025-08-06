Стала известна причина смерти Оззи Осборна: что указано в документах

Фронтмен группы Black Sabbath Оззи Осборн скончался в результате сердечного приступа. Согласно свидетельству о смерти, звезда хэви-металла страдал ишемической болезнью сердца и болезнью Паркинсона.

Документ в реестр в Лондоне подала дочь музыканта Эйми Оззи. Он попал в распоряжение The New York Times во вторник.

— В свидетельстве о смерти говорится, что Осборн умер от внебольничной остановки сердца, острого инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и болезни Паркинсона с вегетативной дисфункцией, — сообщает NYT.

Что известно о смерти Оззи Осборна

Оззи Осборн ушел из жизни в возрасте 76 лет. 22 июля, в день смерти звезды, к его поместью в Чалфонт-Сент-Джайлс прибыл вертолет скорой медицинской помощи. Врачи несколько часов боролись за жизнь музыканта.

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Когда родные Осборна объявили о его смерти, они не указали причину, хотя в последние годы у звезды было немало проблем со здоровьем, в частности болезнь Паркинсона и повреждение позвоночника. В феврале он сообщил одной из радиостанций, что больше не может ходить.

5 июля Оззи Осборн в последний раз выступил на сцене вместе с участниками Black Sabbath. 30 июля тысячи поклонников съехались в Бирмингем на похоронную процессию, во время которой гроб с Оззи провезли по городу на катафалке, перед частными похоронами.

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