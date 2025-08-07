Финн Вулфгард из Очень странных дел поддерживает Украину: ежемесячно донатит через United24

Главное Финн Вулфгард ежемесячно делает пожертвования на платформу United24.

Актер назвал войну в Украине одной из двух тем, которые волнуют его больше всего.

Канадский актер Финн Вулфгард, известный по роли в сериале Очень странные дела, признался, что ежемесячно перечисляет средства на платформу United24 – глобальную инициативу по сбору помощи Украине.

Как Финн Вулфгард поддерживает Украину

Актер преимущественно воздерживается от политических высказываний в публичном пространстве, в отличие от своего коллеги Ноа Шнаппа, который подвергся критике за публичные произраильские заявления.

Тем не менее, знаменитость все же интересуется политикой. Две темы, которые волнуют его больше всего – это война России против Украины и защита прав коренных народов.

К слову, его отец-адвокат активно выступает в защиту прав коренных народов в Канаде. Финн эмоционально высказался о несправедливости, с которой сталкиваются эти общины.

– То, что они вынуждены бороться с правительством, чтобы получить компенсацию за украденные земли – это просто безумие, – считает звезда.

Относительно войны в Украине, Вулфгард отметил кратко, но четко – он регулярно делает пожертвования. Поддержка через United24 стала для него способом не оставаться в стороне. Каждый месяц актер перечисляет официальной платформе определенную сумму.

Когда выйдет финал сериала Очень странные дела

В Украине сериал о паранормальных явлениях в городке Хокинс пользуется большой популярностью. Фанаты уже не дождутся, когда снова увидят Финна Вулфгарда и других актеров в роли подростков, противостоящих злу в виде демонического Векны.

К счастью, ждать остается уже недолго. Последние эпизоды сериала Очень странные дела выйдут на Netflix этой осенью. Их разделят на три части.

Даты премьеры создают впечатление, что шоураннеры решили сделать подарки под елку поклонникам этой увлекательной и жуткой истории.

Источник : Variety

