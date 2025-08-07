Фінн Вулфгард з Дивних див підтримує Україну: щомісяця донатить через United24

Головне Фінн Вулфгард щомісяця донатить на платформу United24.

Актор назвав війну в Україні однією з двох тем, що турбують його найбільше.

Канадський актор Фінн Вулфгард, відомий за роллю у серіалі Дивні дива зізнався, що щомісяця перераховує кошти на платформу United24 – глобальну ініціативу для збору допомоги Україні.

Як Фінн Вулфгард підтримує Україну

Актор переважно утримується від політичних висловлювань у публічному просторі, на відміну від свого колеги Ноа Шнаппа, який зазнав критики за публічні проізраїльські заяви.

Проте, знаменитість все ж цікавиться політикою. Дві теми, що хвилюють його найбільше, – це війна Росії проти України та захист прав корінних народів.

До слова, його батько-адвокат активно виступає на захист прав корінних народів у Канаді. Фінн емоційно висловився щодо несправедливості, з якою стикаються ці громади.

– Те, що вони змушені боротися з урядом, щоб отримати компенсацію за вкрадені землі – це просто божевілля, – вважає зірка.

Щодо війни в Україні, Вулфгард зазначив коротко, але чітко – він регулярно донатить. Підтримка через United24 стала для нього способом не бути осторонь. Щомісяця актор перераховує офіційній платформі певну суму.

Коли вийде фінал серіалу Дивні дива

В Україні серіал про паранормальні явища у містечку Гокінс має неабияку популярність. Фанати вже не дочекаються, коли знову побачать Фінна Вулфгарда та інших акторів у ролі підлітків, що протистоять злу у вигляді демонічного Векни.

На щастя, чекати лишається вже недовго. Останні епізоди серіалу Дивні дива вийдуть на Netflix цієї осені. Їх розділять на три частини.

Дати прем’єр викликають враження, що шоуранери вирішили зробити подарунки під ялинку шанувальникам цієї захопливої та моторошної історії.

Джерело : Variety

