Мама Бреда Пітта померла у віці 84 років – що відомо

У родині голлівудського актора Бреда Пітта сталося горе – померла його мама Джейн Етта Пітт. Жінці було 84 роки.

За даними ЗМІ, мама актора пішла з життя за кілька днів до свого дня народження 13 серпня. Причина смерті Джейн Пітт поки що невідома.

Померла мама Бреда Пітта

Трагічну звістку підтвердила племінниця Бреда Пітта, донька його молодшого брата Дугласа. Сідні поділилася серією фото з бабусею, а також зізналася, що родина не була готова до такої втрати.

– Моя люба бабусю, Джейн Етта, ми ще не були готові до твого відходу, але усвідомлення того, що ти нарешті вільна і можеш знову співати, танцювати і малювати, робить це трохи легшим. Якщо ви знали бабусю, то знаєте, що у неї було велике серце. Вона глибоко піклувалася про всіх і про все, – написала вона.

За словами Сідні, її бабуся встигала піклуватися про всіх 14 онуків, не пропускаючи жодного моменту.

– Її любов була безмежною, і кожен, хто її зустрічав, відчував це. Я не знаю, як ми будемо жити без неї. Але я знаю, що вона все ще тут, в кожному мазку пензля, в кожному доброму жесті, в кожному співі колібрі. Вона була любов’ю в її найчистішій формі. Нам дійсно пощастило, що ми росли, оточені її любов’ю, і я знаю, що вона живе в кожному з нас, – додала племінниця Бреда Пітта.

Бред Пітт завжди з теплотою згадував свою маму у різних інтерв’ю. Хоч Джейн Пітт рідко з’являлася на публіці, вона кілька разів супроводжувала сина на важливі події. Наприклад, була з ним на церемонії Оскар у 2012 році та на прем’єрі фільму Нескорений у 2014-му. Сам актор втрату в родині поки не коментує.

Джерело : People

