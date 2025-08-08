Во Всемирный день котов Юлия Зорий рассказала о своей “кошачьей банде”

Главное У ведущей Юлии Зорий живет трое мейн-кунов – Алька, Хаймарс и Соломон.

Хаймарс реагирует на обстрелы и вместе с Соломоном высматривает белку во дворе. Кошка Аля не слишком рада младшим "братьям".

Во Всемирный день кошек, который отмечается 8 августа, ведущая программы Ранок у великому місті на ICTV2 Юлия Зорий рассказала о своих домашних любимцах.

Вместе с мужем телеведущая воспитывает трех пушистиков: взрослую кошку Алю и двух молодых мейн-кунов – Хаймарса и Соломона.

Юлия Зорий о своих котах

Юлия в шутку говорит, что у нее “багатокітна родина” и время от времени делится забавными историями о своих непоседливых любимцах. Говорит, что они уже давно стали настоящей кошачьей бандой.

– Крадут еду со стола, играют вместе, проказничают, – рассказала ведущая.

Особое внимание Юлия обратила на поведение Хаймарса. Она поделилась, что кот начал реагировать на воздушные тревоги и угрозу ударов.

– Когда ожидаются сильные обстрелы, Хаймарс ложится вплотную ко мне. Как маленький ребенок, кладет голову на мою подушку и всю ночь так спит со мной. Что за прикол, что это значит, не знаю: возможно, он так оберегает себя или меня. А когда все более-менее тихо, он вообще почти не приходит, – прокомментировала Зорий.

Недавно у Соломона с Хаймарсом появилась новая “подружка” – белка, которая живет на ели возле дома.

– Каждое утро они ее высматривают, что-то мурлыкают, зовут ее. И она иногда выбегает, с ними играет, спускается к ним, но сразу убегает обратно. На это очень смешно смотреть, – рассказала Юлия.

Вот взрослая кошка Аля держит дистанцию от своих младших “братьев”. Хотя прошло уже довольно много времени, она до сих пор выражает “мальчикам” свое недовольство – ходит в их лоток, а не свой, шипит на них, но позволяет им жить рядом с ней.

Если у вас тоже есть питомцы, и вы к тому же периодически путешествуете с ними, то ознакомьтесь с новыми правилами Укрзализныци, которые касаются перевозки животных в поездах.

