У Всесвітній день котів Юлія Зорій розповіла про свою “котячу банду”

У Всесвітній день котів, що відзначається 8 серпня, ведуча програми Ранок у великому місті на ICTV2 Юлія Зорій розповіла про своїх домашніх улюбленців.

Разом із чоловіком телеведуча виховує трьох пухнастиків: дорослу кішку Алю та двох молодих мейнкунів – Хаймарса і Соломона.

Юлія Зорій про своїх котів

Юлія жартома каже, що у неї “багатокітна родина” й час від часу ділиться кумедними історіями про своїх непосидючих улюбленців. Каже, що вони вже давно стали справжньою котячою бандою.

– Крадуть їжу зі стола, граються разом, бешкетують, – розповіла ведуча.

Окрему увагу Юлія звернула на поведінку Хаймарса. Вона поділилася, що кіт почав реагувати на повітряні тривоги та загрозу ударів.

– Коли мають бути сильні обстріли, Хаймарс лягає впритул до мене. Як маленька дитина, голову кладе на мою подушку, і всю ніч так спить зі мною. Що за прикол, що це означає, не знаю: можливо, він себе так оберігає або мене. А коли все тихо більш-менш, він взагалі майже не приходить, – прокоментувала Зорій.

Нещодавно у Соломона з Хаймарсом зʼявилася нова “подружка” – білка, що мешкає на ялині біля будинку.

– Кожен ранок вони її виглядають, щось муркочуть, кличуть її. І вона іноді вибігає, з ними грається, спускається до них, але одразу тікає назад. На це дуже смішно дивитися, – розповіла Юлія.

От доросла киця Аля тримає дистанцію від своїх молодших “братів”. Хоч минуло вже доволі багато часу, вона досі виказує “хлопцям” своє невдоволення – ходить в їхній лоток, а не свій, шипить на них, але дозволяє їм жити поруч із нею.

