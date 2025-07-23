Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин: що змінилося

Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин у поїздах після того, як торік ініціювала відповідні зміни. Це було зроблено, щоби подорожі з улюбленцями стали комфортнішими.

Про це Укрзалізниця повідомила у своїх соціальних мережах.

Правила перевезення тварин у поїздах: що нового

Перед внесенням на розгляд оновлену редакцію правил залізничники провели низку консультацій із UAnimals, фахівцями Мінрозвитку, а також транспортними експертами з країн-партнерів.

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Правила перевезення собак у потязі

Великі собаки (вище 45 см в холці) тепер можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:

у швидкісному поїзді Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;

у спальному вагоні класу Люкс і вагонах міжнародного призначення RIC слід викупити всі місця в купе.

У купе правило щодо викупу всіх місць діяло й раніше.

Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно подорожувати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини. Обов’язковими умовами при цьому залишаються наявність намордника та повідця.

Правила перевезення котів і маленьких собак

Маленькі тварини коти або собаки (до 45 см у холці) можуть перебувати в купе без переноски для здорової активності та сну – за умови викупу всіх місць у купе.

Переноска необов’язково має бути жорсткої конструкції – для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення з водонепроникним дном.

У всіх випадках пасажири мають:

забезпечити наявність ветеринарних документів на тварину, квитка на тварину, повідця та намордника (для собак великих порід – впродовж всієї подорожі);

потурбуватися про комфорт тварини та тих, хто оточує.

У разі виникнення дискомфорту чи алергічних реакцій через сусідство з твариною пасажирам рекомендується звернутися до провідника або стюарда — поїзна бригада запропонує інше комфортне місце для продовження подорожі.

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