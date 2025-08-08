Экс-ресторатор и книжный продюсер Маргарита Сичкарь сообщила, что ее дом в Киевской области пострадал от попадания российского дрона-камикадзе.

По словам Маргариты, беспилотник типа Шахед взорвался прямо у нее во дворе, нанеся значительные разрушения.

Шахед упал во двор Маргариты Сичкарь

В соцсетях Сичкарь рассказала, что в момент атаки находилась дома вместе с мамой и дочерью. Они услышали приближение дрона и успели спуститься в подвал. Взрыв произошел через считанные минуты.

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В результате взрыва повреждена крыша, вынесены окна и двери, разрушены забор, гараж и автомобиль. По словам Сичкар, обломки дрона разбросаны по всей территории, на некоторых есть номера. Женщина также показала мотор Шахеда, лежащий на месте взрыва, и рассказала, как самостоятельно тушила огонь.

– Деревья снесены полностью. В доме все вынесено. Окна, двери. Все в стекле. Забора нет. Машина – только на металлолом. Крыши нет. Я закрыла газ, потому что котел снес вместе с воротами, – в слезах сообщила Маргарита Сичкарь о последствиях прилета.

Маргарита Сичкарь о масштабах разрушений вокруг

В соседних домах выбило окна, снесло заборы, местами повредило кровлю. Сама Сичкарь находится в шоковом состоянии, но благодарит, что все члены семьи остались живы.

Все повреждения Маргарита зафиксировала для полиции и ждет ГСЧС, которые должны забрать обломки для экспертизы. Она также обратилась к друзьям и подписчикам с просьбой помочь с уборкой и транспортировкой.

Напомним, что в ночь на пятницу, 8 августа, российская армия атаковала Киевскую область ударными дронами. Под ударами оказался Бучанский район. В результате атаки есть травмированные.

Фото: Маргарита Сичкарь

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