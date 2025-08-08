Встигли сховатися в підвал: на подвірʼя Маргарити Січкар впав Шахед

Головне У двір Маргарити Січкар, коли вона була вдома з мамою та донькою, влучив дрон-камікадзе Шахед.

Вибух повністю зруйнував частину будинку, вибив вікна й двері, знищив дах, машину, паркан і гараж.

Січкар зафіксувала пошкодження для поліції, очікує на ДСНС і просить допомоги з прибиранням та транспортуванням.

Ексрестораторка та книжна продюсерка Маргарита Січкар повідомила, що її будинок на Київщині постраждав від влучання російського дрона-камікадзе.

За словами Маргарити, безпілотник типу Шахед вибухнув просто у неї на подвір’ї, завдавши значних руйнувань.

Шахед впав у двір Маргарити Січкар

У соцмережах Січкар розповіла, що в момент атаки перебувала вдома разом із мамою та донькою. Вони почули наближення дрона та встигли спуститися у підвал. Вибух стався за лічені хвилини.

Унаслідок вибуху пошкоджено дах, вибито вікна й двері, зруйновано паркан, гараж і авто. За словами Січкар, уламки дрона розкидані по всій території, на деяких є номери. Жінка також показала мотор Шахеда, що лежить на місці вибуху, та розповіла, як самотужки гасила вогонь.

– Дерева знесені повністю. У домі все винесено. Вікна, двері. Все в склі. Паркану немає. Машину – тільки на металобрухт. Даху немає. Я закрила газ, бо котел знесло разом із воротами, – у сльозах повідомила Маргарита Січкар про наслідки прильоту.

Маргарита Січкар про масштаб руйнувань навколо

У сусідніх будинках вибиті вікна, повалені паркани, місцями пошкодило покрівлю. Сама Січкар перебуває у шоковому стані, але вдячна, що всі члени родини залишилися живими.

Усі пошкодження Маргарита зафіксувала для поліції й чекає на ДСНС, які мають забрати уламки для експертизи. Вона також звернулася до друзів і підписників із проханням допомогти з прибиранням та транспортуванням.

Нагадаємо, що у ніч на п’ятницю, 8 серпня, російська армія атакувала Київську область ударними дронами. Під ударами опинився Бучанський район. Внаслідок атаки є травмовані.

Фото: Маргарита Січкар

