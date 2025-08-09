Укр Рус
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
8 мин.

Актера Константина Темляка обвинили в насилии и развращении 15-летней: детали скандала

Костянтин Темляк

Украинского актера Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и склонении несовершеннолетней к сексу. Первой об этом написала фотограф Анастасия Соловьева, которая ранее была с ним в отношениях.

На своей странице в социальной сети Instagram женщина рассказала, что решалась на этот пост четыре года.

По ее словам, последней каплей стал клип певицы Jerry Heil и рэпера и военного Yarmak на совместный трек З якого ти поверху неба? В клипе снялись супруги актеры Константин Темляк и Анастасия Нестеренко.

Константин Темляк: в чем обвинили актера

Соловьева заявила, что они были в отношениях до полномасштабного вторжения. Тогда актер был зависим от алкоголя и наркотиков, применял физическую силу, обвинял в изменах и ломал ее как личность.

– Я не могла рассказать свою историю четыре года. Молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у меня одна тысяча подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия, и из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида, – написала фотограф.

Она добавила, что решилась говорить “не ради мести, а чтобы очиститься”.

Соловьева утверждала, что Темляк контролировал ее действия, в частности запрещал публиковать обнаженные фото и общаться с другими мужчинами. Когда девушка планировала завершить отношения, он угрожал, что совершит самоубийство.

Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти

В подтверждение своих слов она опубликовала кадры с агрессивным поведением Темляка, фото и видео с синяками, скриншоты переписки.

Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти

Позже Соловьева опубликовала другой пост со скриншотами переписки актера. В нем она утверждает, что актер склонял 15-летнюю девушку к сексу в 2023 году.

Фотограф рассказала, что свою историю ей прислала девушка, которой сейчас 17 лет. Она добавила, что это произошло до того, как Темляк вступил в ряды ВСУ.

Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти

Реакция Темляка на обвинения

Актер Константин Темляк отреагировал на обвинения, опубликовав видеообращение. Он не стал отрицать часть обвинений со стороны Анастасии Соловьевой.

Темляк сказал, что это “не выдумка” и он действительно “неоднократно позволял себе физически повредить ее, толкнуть или сжать руку до синяка”.

По словам Темляка, за такое поведение ему “очень стыдно” и он готов понести юридическую и моральную ответственность.

– Это был период, когда в моей жизни было много алкоголя, наркотиков и нездоровые отношения. Очень много сил вложил, чтобы выйти из тех отношений. Я был инициатором, после чего я услышал фразу: Я испорчу тебе жизнь, – сказал Темляк.

Он сказал, что после прекращения отношений он просил прощения у Соловьевой, но та их не приняла. Темляк также вспомнил, что был и в других “ментально-нездоровых отношениях”, где тоже причинял вред партнерам, но потом пытался исправиться.

– Я сделал много вещей, за которые мне до сих пор очень стыдно. Также мне стыдно перед всеми теми, кого отметили в комментариях – связанными со мной людьми, сообществом, театром. Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Но я благодарен, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом, и стать тем, кем я являюсь сейчас, – добавил актер.

На скандал также отреагировала жена Темляка, актриса Анастасия Нестеренко.

В своем заявлении она отметила, что в браке с Темляком не подвергалась никакому домашнему насилию со стороны актера. Нестеренко добавила, что не может “отвечать за слова и поступки другого человека”.

Анастасія Нестеренко

Скриншот: Анастасия Нестеренко

Клип Jerry Heil и Yarmak исчез с YouTube

В социальных сетях пользователи призвали Jerry Heil и Yarmak удалить клип на композицию. На момент написания новости в 13:20 клип больше недоступен для просмотра на платформе YouTube.

Музыканты не комментировали историю с Темляком, только Yarmak под одним из комментариев ответил, что перед съемками не проверяют отношения актеров с бывшими.

Ярмак

На пост Соловьевой отреагировали многие актеры и публичные люди.

Бренд German, который совместно с проектом Ебаут на днях представил коллекцию, в которой участвовал Темляк, заявил, что удалит все материалы с его участием. На данный момент фото с ним удалены из официальных соцсетей бренда.

Фото: Костянтин Темляк

