Актера Константина Темляка обвинили в насилии и развращении 15-летней: детали скандала

Украинского актера Константина Темляка обвинили в домашнем насилии и склонении несовершеннолетней к сексу. Первой об этом написала фотограф Анастасия Соловьева, которая ранее была с ним в отношениях.

На своей странице в социальной сети Instagram женщина рассказала, что решалась на этот пост четыре года.

По ее словам, последней каплей стал клип певицы Jerry Heil и рэпера и военного Yarmak на совместный трек З якого ти поверху неба? В клипе снялись супруги актеры Константин Темляк и Анастасия Нестеренко.

Константин Темляк: в чем обвинили актера

Соловьева заявила, что они были в отношениях до полномасштабного вторжения. Тогда актер был зависим от алкоголя и наркотиков, применял физическую силу, обвинял в изменах и ломал ее как личность.

– Я не могла рассказать свою историю четыре года. Молчала из-за стыда, из-за того, что он медийный человек с авторитетом, а у меня одна тысяча подписчиков, и недостаточное количество доказательств насилия, и из-за постоянной борьбы со своей тревогой, которая почти довела меня до суицида, – написала фотограф.

Она добавила, что решилась говорить “не ради мести, а чтобы очиститься”.

Соловьева утверждала, что Темляк контролировал ее действия, в частности запрещал публиковать обнаженные фото и общаться с другими мужчинами. Когда девушка планировала завершить отношения, он угрожал, что совершит самоубийство.

В подтверждение своих слов она опубликовала кадры с агрессивным поведением Темляка, фото и видео с синяками, скриншоты переписки.

Позже Соловьева опубликовала другой пост со скриншотами переписки актера. В нем она утверждает, что актер склонял 15-летнюю девушку к сексу в 2023 году.

Фотограф рассказала, что свою историю ей прислала девушка, которой сейчас 17 лет. Она добавила, что это произошло до того, как Темляк вступил в ряды ВСУ.

Реакция Темляка на обвинения

Актер Константин Темляк отреагировал на обвинения, опубликовав видеообращение. Он не стал отрицать часть обвинений со стороны Анастасии Соловьевой.

Темляк сказал, что это “не выдумка” и он действительно “неоднократно позволял себе физически повредить ее, толкнуть или сжать руку до синяка”.

По словам Темляка, за такое поведение ему “очень стыдно” и он готов понести юридическую и моральную ответственность.

– Это был период, когда в моей жизни было много алкоголя, наркотиков и нездоровые отношения. Очень много сил вложил, чтобы выйти из тех отношений. Я был инициатором, после чего я услышал фразу: Я испорчу тебе жизнь, – сказал Темляк.

Он сказал, что после прекращения отношений он просил прощения у Соловьевой, но та их не приняла. Темляк также вспомнил, что был и в других “ментально-нездоровых отношениях”, где тоже причинял вред партнерам, но потом пытался исправиться.

– Я сделал много вещей, за которые мне до сих пор очень стыдно. Также мне стыдно перед всеми теми, кого отметили в комментариях – связанными со мной людьми, сообществом, театром. Мне невероятно стыдно за то, каким человеком как партнер я был в прошлом. Но я благодарен, что нашел в себе силы проработать болезни в своей голове, избавиться от привычек, которые делали меня быдлом, и стать тем, кем я являюсь сейчас, – добавил актер.

На скандал также отреагировала жена Темляка, актриса Анастасия Нестеренко.

В своем заявлении она отметила, что в браке с Темляком не подвергалась никакому домашнему насилию со стороны актера. Нестеренко добавила, что не может “отвечать за слова и поступки другого человека”.

Клип Jerry Heil и Yarmak исчез с YouTube

В социальных сетях пользователи призвали Jerry Heil и Yarmak удалить клип на композицию. На момент написания новости в 13:20 клип больше недоступен для просмотра на платформе YouTube.

Музыканты не комментировали историю с Темляком, только Yarmak под одним из комментариев ответил, что перед съемками не проверяют отношения актеров с бывшими.

На пост Соловьевой отреагировали многие актеры и публичные люди.

Бренд German, который совместно с проектом Ебаут на днях представил коллекцию, в которой участвовал Темляк, заявил, что удалит все материалы с его участием. На данный момент фото с ним удалены из официальных соцсетей бренда.

Фото: Костянтин Темляк

