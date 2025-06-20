Скандальную гимнастку Никольченко “выбесили” слова о языке на похоронах Фелипенко

Бывшая гимнастка сборной Украины Влада Никольченко попала в скандал своими высказываниями, когда отреагировала на речь Екатерины Мотрич — жены погибшего военного и актера Юрия Фелипенко.

Свое рассуждение она опубликовала в сториз на странице в Instagram.

Также в переписке с другой гимнасткой Марией Высочанской она назвала фрагмент речи Мотрич на похоронах Фелипенко “ху***й”.

Сейчас смотрят

Никольченко о языковом вопросе

Бывшая гимнастка записала два коротких видео со своими мыслями. Она начала с того, что могла бы промолчать, но решила высказаться.

— Знаете, я бы могла промолчать, но выскажусь. Сейчас меня кто-то забросает помидорами, яйцами, отпишется. Пожалуйста, сделайте это уже. Но я просто не понимаю людей, которые уже столько лет разгоняют вот этот языковой скандал.

Типа, что те, кто разговаривает на русском, это вообще не люди. Надо вообще их выбросить из страны, лишить гражданства. Конечно, у нас свобода слова. Каждый говорит, как считает нужным. Для меня это просто, откровенно говоря, за***ло (достало, — Ред.), — сказала она.

Никольченко заявила, что очень хорошо общается на украинском языке, так же как и на русском. Она отметила, что сама из Харькова и выучила украинский, когда началась война.

По ее словам, она находилась в отношениях, где в быту общалась на украинском языке. Поэтому, как отметила Влада, ей не важно, на каком она разговаривала.

— Проблема не в этом. Проблема в том, что вы этим «насильственным: переходите на украинский язык», вот этим разгоном конфликта сами отбиваете желание переходить на любой язык. Вы это понимаете? Но это просто ужас какой-то, честно. Меня это выбесило сегодня, — сказала она.

Никольченко добавила, что отписалась от человека и ей “стало легче”.

После волны хейта в ее сторону из-за этих высказываний Влада опубликовала в сториз текст заявления, в котором назвала это “человеческим фактором”.

Она заявила, что является человеком, который “ничего никому не сделал”.

— Просто вдумайтесь… Люди, проснитесь! Это такие мелочи на сегодня — над нашими головами летают ракеты, гибнут люди, а вы готовы перегрызть горло своей же землячке из-за языка. Вы серьезно? — написала она.

Никольченко заявила, что такие реакции с хейтом являются смешными, и призвала “не позорить страну”.

Реакция Высочанской на слова Никольченко

На высказывания Никольченко отреагировала другая бывшая гимнастка Мария Высочанская. Она отметила, что не хотела поднимать эту тему публично, но обстоятельства этого требуют.

— Это цитата женщины, которая сегодня похоронила мужа. А вот реакция человека на это сообщение. Как вам такая реакция? Поэтому избавляйтесь не только от российского, но и от такого мусора, не побоюсь этого слова, в своем инфопространстве.

Свою никому не нужную позицию стоит держать при себе и точно не транслировать на аудиторию, если ты уже снова в Украине, — написала Высочанская.

Также Высочанская отметила, что на ее пост со словами Мотрич на похоронах Фелипенко Никольченко написала “ху**я”, выложив скриншот переписки.

Влада Никольченко завершила карьеру в мае 2024 года в возрасте 21 года.

Она является призером различных международных турниров. В частности, выигрывала бронзу Евро-2019 и бронзу ЧМ-2019. Также она не впервые попадает в скандалы из-за своих высказываний.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.