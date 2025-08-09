Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу

Українського актора Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві та схилянні неповнолітньої до сексу. Першою про це написала фотографка Анастасія Соловйова, яка перебувала раніше з ним у стосунках.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram жінка розповіла, що наважувалася на цей допис чотири роки.

За її словами, останньою краплею став кліп співачки Jerry Heil і репера та військового Yarmak на спільний трек З якого ти поверху неба? У музичній роботі знялося подружжя акторів Костянтина Темляка та Анастасії Нестеренко.

Костянтин Темляк: у чому звинуватили актора

Соловйова заявила, що вони перебували у стосунках до повномасштабного вторгнення. Тоді актор був залежним від алкоголю та наркотиків, застосовував фізичну силу, звинувачував у зрадах та ламав її як особистість.

– Я не могла розповісти свою історію чотири роки. Мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників, та недостатня кількість доказів насилля, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду, – написала фотографка.

Вона додала, що наважилася говорити “не заради помсти, а щоб відчиститися”.

Соловйова стверджувала, що Темляк контролював її дії, зокрема забороняв публікувати оголені фото та спілкуватися з іншими чоловіками. Коли дівчина планувала завершити стосунки, то погрожував, що скоїть самогубство.

На підтвердження своїй слів вона опублікувала кадри з агресивною поведінкою Темляка, фото та відео з синцями, скриншоти листувань.

Згодом Соловйова виклала інший допис зі скриншотами листування актора. У ньому вона стверджує, що актор схиляв 15-річну дівчину до сексу у 2023 році.

Фотографка розповіла, що свою історію їй надіслала дівчина, якій зараз 17 років. Вона додала, що це сталося до того, як Темляк вступив до лав ЗСУ.

Реакція Темляка на звинувачення

Актор Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, опублікувавши відеозвернення. Він не став заперечувати частину звинувачень з боку Анастасії Соловйової.

Темляк сказав, що це “не вигадка” і він дійсно “неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця”.

За словами Темляка, за ту поведінку йому “дуже соромно” і він готовий понести юридичну та моральну відповідальність.

– Це був період, коли у моєму житті було багато алкоголю, наркотиків і нездорові стосунки. Дуже багато сил вклав, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором, після чого я почув фразу: Я зіпсую тобі життя, – сказав Темляк.

Він сказав, що після припинення стосунків він просив вибачення у Соловйової, але та їх не прийняла. Темляк також згадав, що був й в інших “ментально-нездорових стосунках”, де теж завдавав шкоди партнерам, але потім намагався виправитися.

– Я зробив багато речей, за які мені дуже соромно і досі. Також мені соромно перед усіма тими, кого відмітили в коментарях – пов’язаних зі мною людей, спільноти, театр. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Але я вдячний, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом, і стати тим, ким я є тепер, — додав актор.

На скандал також відреагувала дружина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко.

У своїй заяві вона зазначила, що у шлюбі з Темляком не зазнавала жодного домашнього насильства з боку актора. Нестеренко додала, що не може “відповідати за слова та вчинки іншої людини”.

Кліп Jerry Heil та Yarmak зник із YouTube

У соціальних мережах користувачі закликали Jerry Heil та Yarmak видалити кліп на композицію. На момент написання новини о 13:20 кліп більше недоступний для перегляду на платформі YouTube.

Музиканти не коментували історію з Темляком, лише Yarmak під одним із коментарів відповів, що перед зніманнями не перевіряють стосунки акторів із колишніми.

На допис Соловйової відреагували чимало акторів та публічних людей.

Бренд German, який спільно з проєктом Ебаут днями представив колекцію, в якій брав участь Темляк, заявив, що вилучить всі матеріали за його участю. Наразі фото з ним вилучені з офіційних соцмереж бренду.

