Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
8 хв.

Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу

Костянтин Темляк

Українського актора Костянтина Темляка звинуватили у домашньому насильстві та схилянні неповнолітньої до сексу. Першою про це написала фотографка Анастасія Соловйова, яка перебувала раніше з ним у стосунках.

На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram жінка розповіла, що наважувалася на цей допис чотири роки.

За її словами, останньою краплею став кліп співачки Jerry Heil і репера та військового Yarmak на спільний трек З якого ти поверху неба? У музичній роботі знялося подружжя акторів Костянтина Темляка та Анастасії Нестеренко.

Костянтин Темляк: у чому звинуватили актора

Соловйова заявила, що вони перебували у стосунках до повномасштабного вторгнення. Тоді актор був залежним від алкоголю та наркотиків, застосовував фізичну силу, звинувачував у зрадах та ламав її як особистість.

– Я не могла розповісти свою історію чотири роки. Мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в мене одна тисяча підписників, та недостатня кількість доказів насилля, та через постійну боротьбу зі своєю тривогою, яка майже довела мене до суїциду, – написала фотографка.

Вона додала, що наважилася говорити “не заради помсти, а щоб відчиститися”.

Соловйова стверджувала, що Темляк контролював її дії, зокрема забороняв публікувати оголені фото та спілкуватися з іншими чоловіками. Коли дівчина планувала завершити стосунки, то погрожував, що скоїть самогубство.

Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти

На підтвердження своїй слів вона опублікувала кадри з агресивною поведінкою Темляка, фото та відео з синцями, скриншоти листувань.

Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти

Згодом Соловйова виклала інший допис зі скриншотами листування актора. У ньому вона стверджує, що актор схиляв 15-річну дівчину до сексу у 2023 році.

Фотографка розповіла, що свою історію їй надіслала дівчина, якій зараз 17 років. Вона додала, що це сталося до того, як Темляк вступив до лав ЗСУ.

Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Скриншот: Анастасія Соловйова
Темляк скриншоти
Темляк скриншоти

Реакція Темляка на звинувачення

Актор Костянтин Темляк відреагував на звинувачення, опублікувавши відеозвернення. Він не став заперечувати частину звинувачень з боку Анастасії Соловйової.

Темляк сказав, що це “не вигадка” і він дійсно “неодноразово дозволяв собі фізично ушкодити її, штовхнути чи стиснути руку до синця”.

За словами Темляка, за ту поведінку йому “дуже соромно” і він готовий понести юридичну та моральну відповідальність.

– Це був період, коли у моєму житті було багато алкоголю, наркотиків і нездорові стосунки. Дуже багато сил вклав, щоб вийти з тих стосунків. Я був ініціатором, після чого я почув фразу: Я зіпсую тобі життя, – сказав Темляк.

Він сказав, що після припинення стосунків він просив вибачення у Соловйової, але та їх не прийняла. Темляк також згадав, що був й в інших “ментально-нездорових стосунках”, де теж завдавав шкоди партнерам, але потім намагався виправитися.

– Я зробив багато речей, за які мені дуже соромно і досі. Також мені соромно перед усіма тими, кого відмітили в коментарях – пов’язаних зі мною людей, спільноти, театр. Мені неймовірно соромно за те, якою людиною як партнер я був у минулому. Але я вдячний, що знайшов у собі сили пропрацювати хвороби у своїй голові, позбутися звичок, які робили мене бидлом, і стати тим, ким я є тепер, — додав актор.

На скандал також відреагувала дружина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко.

У своїй заяві вона зазначила, що у шлюбі з Темляком не зазнавала жодного домашнього насильства з боку актора. Нестеренко додала, що не може “відповідати за слова та вчинки іншої людини”.

Анастасія Нестеренко

Скриншот: Анастасія Нестеренко

Кліп Jerry Heil та Yarmak зник із YouTube

У соціальних мережах користувачі закликали Jerry Heil та Yarmak видалити кліп на композицію. На момент написання новини о 13:20 кліп більше недоступний для перегляду на платформі YouTube.

Музиканти не коментували історію з Темляком, лише Yarmak під одним із коментарів відповів, що перед зніманнями не перевіряють стосунки акторів із колишніми.

Ярмак

На допис Соловйової відреагували чимало акторів та публічних людей.

Бренд German, який спільно з проєктом Ебаут днями представив колекцію, в якій брав участь Темляк, заявив, що вилучить всі матеріали за його участю. Наразі фото з ним вилучені з офіційних соцмереж бренду.

Фото: Костянтин Темляк

