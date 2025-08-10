Ты — вся моя жизнь: Монатик обратился к жене в день ее рождения
Дмитрий Монатик трогательно поздравил свою жену Ирину с днем рождения. Сегодня, 10 августа, любимой артиста исполнилось 39 лет.
Как Монатик поздравил жену
На личной странице в Instagram певец поделился серией фото разной давности. На фотографиях Ирина предстает не только с Монатиком, но и наедине и с сыновьями.
В посте можно увидеть кадры, на которых Ирина и Дмитрий позируют совсем юными. Стоит отметить, что пара находится в браке уже 10 лет, но вместе они значительно дольше.
Монатик также посвятил жене стихотворение, в котором выразил искренние чувства к ней.
— Мої внутрішні таракани
могли б мене вже давно з’їсти…
Я виявився для них занадто смачним.
І тільки ти в курсі, як їх труїти,
щоб ми могли далі летіти
віршованим, теплим небом нічним.
Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.
С днем рождения, моя любимая I.V, — написал Монатик.
Ирина ответила на трогательные слова артиста, подчеркнув, что безгранично его любит.
К поздравлениям присоединились подписчики и звездные друзья пары. Свои комментарии оставили Надя Дорофеева, Тоня Матвиенко, Оля Полякова, Alyona Alyona и другие.
