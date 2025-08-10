Ти — все моє життя: Монатик звернувся до дружини в день її народження

Дмитро Монатик зворушливо привітав свою дружину Ірину з днем народження. Сьогодні, 10 серпня, коханій артиста виповнилося 39 років.

Як Монатик привітав дружину

На особистій сторінці в Instagram співак поділився серією фото різної давнини. На світлинах Ірина постає не лише з Монатиком, але й наодинці та із синами.

У дописі можна побачити кадри, на яких Ірина та Дмитро позують зовсім юними. Варто зазначити, що пара перебуває у шлюбі вже 10 років, але разом вони значно довше.

Монатик також присвятив дружині вірш, в якому висловив щирі почуття до неї.

– Мої внутрішні таракани

могли б мене вже давно з’їсти…

Я виявився для них занадто смачним.

І тільки ти в курсі, як їх труїти,

щоб ми могли далі летіти

віршованим, теплим небом нічним.

Ніжним, глибоким поглядом здатна

забрати мене в солодке забуття.

І я не хочу ніколи вертатись у реальність.

Ти – реально нереальна. Ти – все моє життя.

З днем народження, моя кохана I.V, – написав Монатик.

Ірина відповіла на зворушливі слова артиста, наголосивши, що безмежно його кохає.

Під дописом до привітань долучилися підписники та зіркові друзі пари. Свої коментарі залишили Надя Дорофєєва, Тоня Матвієнко, Оля Полякова, Alyona Alyona та інші.

