Во время концерта на шею Дженнифер Лопес заполз сверчок: реакция звезды
Во время выступления Дженнифер Лопес в Алматы (Казахстан) произошел необычный инцидент. Большой сверчок заполз на платье поп-звезды прямо во время исполнения песни. Впрочем, артистка не растерялась, а ее реакция попала на видео.
Сверчок заполз на Лопес во время концерта — видео
Инцидент произошел в воскресенье, 10 августа, во время последнего шоу в рамках тура Дженнифер Лопес Up All Night: Live in 2025.
Когда 56-летняя звезда стояла перед микрофоном и пела для поклонников, большой сверчок заполз ей на платье. На видео видно, как насекомое пробирается вверх по телу Лопес, а затем приближается к ее шее.
Артистка не растерялась и не пропустила ни одной ноты, а вместо этого быстро схватила сверчка и отбросила его в сторону сцены.
— Он щекотал меня, — сказала улыбающаяся Лопес, после чего продолжила выступление.
Видео этого момента опубликовали на официальном фан-аккаунте Дженнифер Лопес.
— Неожиданный поворот: Джей Ло только что начала репетиции к Поцелую женщины-кузнечика. На сцене в реальном времени, — подписали ролик в сети, намекая на будущий проект Лопес — Поцелуй женщины-паука, новую экранизацию бродвейской классики 1993 года, в которой звезда сыграет главную роль и которая выйдет на экраны этой осенью.
В комментариях поклонники похвалили Лопес за то, что она не пропустила ни одного момента шоу и профессионально вышла из ситуации.
Стоит отметить, что это не первый курьез, который произошел с Лопес в этом туре. Во время концерта в Варшаве певица потеряла часть сценического костюма.