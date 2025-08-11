Укр Рус
Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Під час концерту на шию Дженніфер Лопес заповз цвіркун: реакція зірки

Дженніфер Лопес
Фото: Getty Images

Під час виступу Дженніфер Лопес в Алмати (Казахстан) стався незвичний інцидент. Великий цвіркун заповз на сукню попзірки просто від час виконання пісні. Утім, артистка не розгубилася, а її реакція потрапила на відео.

Цвіркун заповз на Лопес під час концерту – відео

Інцидент стався у неділю, 10 серпня, під час останнього шоу в межах туру Дженніфер Лопес Up All Night: Live in 2025.

Коли 56-річна зірка стояла перед мікрофоном і співала для шанувальників, великий цвіркун заповз їй на сукню. На відео видно, як комаха пробирається вгору по тілу Лопес, а потім наближається до її шиї.

Артистка не розгубилася та не пропустила жодної ноти, а натомість швидко схопила цвіркуна та відкинула його в бік сцени.

– Він лоскотав мене, – сказала усміхнена Лопес, після чого продовжила виступ.

Відео цього моменту опублікували на офіційному фан-акаунті Дженніфер Лопес.

– Несподіваний поворот: Джей Ло щойно розпочала репетиції до Поцілунку жінки-цвіркуна. На сцені в реальному часі, – підписали ролик у мережі, натякаючи на майбутній проєкт Лопес – Поцілунок жінки-павука, нову екранізацію бродвейської класики 1993 року, в якій зірка зіграє головну роль і яка вийде на екрани цієї осені.

У коментарях шанувальники похвалили Лопес за те, що вона не пропустила жодної миті шоу і професійно вийшла із ситуації.

Варто зазначити, що це не перший курйоз, який стався із Лопес в цьому турі. Під час концерту у Варшаві співачка загубила частину сценічного костюма.

Дженніфер Лопес

Джерело: People

Пов'язані теми:

Дженніфер Лопес
