Мозг функционирует ограниченно: Ярославский о коллеге, которая чудом выжила во время атаки РФ

Судья МастерШеф Владимир Ярославский рассказал о состоянии своей коллеги Анастасии, которая чудом выжила во время российской массированной атаки на Киев ночью 17 июня.

Девушка жила в доме в Соломенском районе, куда попала вражеская ракета. В результате атаки Анастасия потеряла квартиру и попала в реанимацию.

Как себя чувствует коллега Ярославского

Ресторатор отметил, что сейчас Анастасия восстанавливается. Ей пока трудно ходить и концентрироваться.

Сейчас смотрят

— Она просто чудом осталась жива. Она и в коме была, и на ИВЛ. Сейчас отходит. Она выглядит нормально, но мозг… Это тяжело. На самом деле очень тяжело. Она еще ребенок, — сказал он.

По словам Ярославского, лишь недавно девушка снова начала пользоваться Telegram, до этого она могла отвечать только на телефонные звонки.

— Мозг функционирует ограниченно. И это страшно. Страшно, потому что ты обращаешься к здоровому человеку, вроде бы, взрослому человеку, который на тебя смотрит, тебя понимает, но это либо ребенок, либо развитие там… Страшно говорить. Не все понимает и забывает, — добавил судья МастерШеф.

Недавно Владимир Ярославский сообщил, что благодаря помощи украинцев удалось приобрести для Анастасии квартиру. Девушку поддержали коллеги, гости ресторанов и даже незнакомые люди.

Напомним, что Анастасия работала су-шефом Ярославского, ранее она была фуд-продюсером кулинарного проекта МастерШеф.

Фото: Владимир Ярославский

Источник : Люкс ФМ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.