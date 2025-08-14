Мозок функціонує обмежено: Ярославський про колегу, яка дивом вижила під час атаки РФ

Суддя МастерШеф Володимир Ярославський розповів про стан своєї колеги Анастасії, яка дивом вижила під час російської масованої атаки на Київ вночі 17 червня.

Дівчина жила в будинку у Солом’янському районі, куди влучила ворожа ракета. Внаслідок атаки Анастасія втратила квартиру і потрапила до реанімації.

Як почувається колега Ярославського

Ресторатор зазначив, що наразі Анастасія відновлюється. Їй поки важко ходити та концентруватися.

– Вона просто дивом залишилася живою. Вона і в комі була, і на ШВЛ. Зараз відходить. Вона має нормальний вигляд, але мозок… Це важко. Насправді дуже важко. Вона ще дитина, – сказав він.

За словами Ярославського, лише нещодавно дівчина знову почала користуватися Telegram, до цього вона могла відповідати лише на телефонні дзвінки.

– Мозок функціонує обмежено. І це страшно. Страшно, тому що ти звертаєшся до здорової людини начебто, дорослої людини, яка на тебе дивиться, тебе розуміє, але це або дитина, або розвиток там… Страшно казати. Не все розуміє та забуває, – додав суддя МастерШеф.

Нещодавно Володимир Ярославський повідомив, що завдяки допомозі українців вдалося придбати для Анастасії квартиру. Дівчину підтримали колеги, гості ресторанів і навіть незнайомі люди.

Нагадаємо, що Анастасія працювала су-шефом Ярославського, раніше вона була фуд-продюсеркою кулінарного проєкту МастерШеф.

