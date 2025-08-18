Еще несколько недель: Тарас Тополя о ремонте разрушенной россиянами квартиры

Фронтмен группы Антитіла Тарас Тополя и его жена, певица Елена Тополя рассказали о восстановлении квартиры, которая пострадала в результате российской атаки на Киев ночью 23 июня.

Тогда баллистическая ракета попала в соседний дом супругов, а взрывная волна разрушила их жилье.

Что с квартирой Тараса и Елены Тополи

Музыкант признался, что восстановление разрушенного жилья уже находится на завершающей стадии. Супруги надеются, что к началу нового учебного года они с тремя детьми вернутся в квартиру.

— У нас сейчас завершается восстановление квартиры. Я думаю, еще несколько недель и к первому сентября в ней можно будет снова жить. Соответственно, планируем отправить детей в те школы, в которые они ходили, в те же кружки, — поделился артист.

Елена добавила, что их дети будут посещать занятия по английскому языку и музыке, а также спортивные кружки.

К слову, сыновья супругов сейчас возвращаются от родственников из Америки. А вскоре они отправятся в поход в Карпаты, который организуют друзья семьи.

— Мы выбрали поход в Карпаты. Это наши близкие знакомые. Мы уверены, что там много взрослых нянек, которые справятся. Наши мальчики подросли, поэтому пришло время и им попробовать, как это. А нам нужно подготовить все к новому учебному году, — сказала артистка.

Недавно о восстановлении дома в Гостомеле рассказала Маргарита Сичкар, книжный продюсер и экс-ресторатор. Ее жилье пострадало в результате попадания российского дрона в ночь на 8 августа.

Фото: Елена Тополя

Источник: Сніданок з 1+1

