Валентина Чорна, редакторка розділу Стиль життя
3 хв.

Ще кілька тижнів: Тарас Тополя про ремонт розтрощеної росіянами квартири

Тарас і Олена Тополя

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя та його дружина, співачка Олена Тополя розповіли про відновлення квартири, яка постраждала внаслідок російської атаки на Київ вночі 23 червня.

Тоді балістична ракета влучила в сусідній будинок подружжя, а вибухова хвиля розтрощила їхню оселю.

Що з квартирою Тараса і Олени Тополі

Музикант зізнався, що відновлення понівеченої оселі вже перебуває на завершальній стадії. Подружжя сподівається, що до початку нового навчального року вони з трьома дітьми повернуться у квартиру.

– У нас зараз завершується відновлення квартири. Я думаю, ще декілька тижнів і до першого вересня в ній можна вже буде знову жити. Відповідно, плануємо дітей відправити в ті школи, в які ходили, в ті ж самі гуртки, – поділився артист.

Олена додала, що їхні діти відвідуватимуть заняття з англійської мови та музики, а також спортивні гуртки.

До слова, сини подружжя наразі повертаються від родичів з Америки. А незабаром вони вирушать у похід в Карпати, який організовують приятелі сім’ї.

– Ми обрали похід у Карпати. Це наші близькі знайомі. Ми впевнені, що там багато дорослих няньок, які впораються. Наші хлопчики підросли, тож настав час і їм спробувати, як це. А нам треба підготувати все до нового навчального року, – сказала артистка.

Нещодавно про відновлення будинку в Гостомелі розповіла Маргарита Січкар, книжкова продюсерка та ексрестораторка. Її оселя постраждала внаслідок влучання російського дрона у ніч проти 8 серпня.

Фото: Олена Тополя

Джерело: Сніданок з 1+1

