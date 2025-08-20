В Лас-Вегасе мошенник выдал себя за Джастина Бибера: что было, когда обман раскрылся

Главное Двойник Джастина Бибера устроил шоу в престижном клубе Лас-Вегаса.

Самозванец успел спеть перед озадаченной публикой.

В клубе рассказали, что было после концерта самозванца.

В США произошла громкая история с участием двойника канадского поп-певца Джастина Бибера.

Мужчина выдал себя за звезду, посетив престижный ночной клуб в Лас-Вегасе, где оставил после себя немалый барный счет.

Самозванец выдавал себя за Джастина Бибера

Инцидент произошел в пятизвездочном Wynn Las Vegas во время выступления диджея Gryffin в клубе XS. Организаторам сообщили, что 31-летний артист якобы приехал в город и хочет сделать сюрприз для гостей. В результате диджей пригласил “Бибера” к себе в кабинку.

Сейчас смотрят

На видео, появившемся в соцсетях, мужчина в татуировках и короткой стрижке, без рубашки, в темных очках и джинсах заниженной посадки исполнил хит 2015 года Sorry. Публика не сразу поняла, что перед ними – не настоящая звезда.

“Звездой” оказался 29-летний Дилан Дескло из Франции. Он исполнил несколько композиций Бибера, прежде чем персонал клуба распознал обман и вывел его со сцены. По словам диджея Gryffin, из-за темного зала и громкой музыки обман обнаружить было непросто.

Что известно о двойнике Джастина Бибера

Дилан Дескло уже несколько лет выдаёт себя за канадского певца. Он сделал похожие татуировки и прическу, чтобы быть максимально похожим. В прошлом году двойник даже привлёк внимание жены артиста Хейли Бибер. Увидев видео с ним в поезде во Франции, она написала, что это «её пугает».

Вместе со своей “командой охранников” Дескло во время “концерта” заказывал напитки и развлечения, из-за чего барный счет достиг почти $10 тыс. Впрочем, его в конце концов пришлось оплатить.

В ночном клубе заявили, что самозванец действовал по заранее продуманному сценарию.

– После сложной многоступенчатой аферы ему и его “команде” удалось получить доступ к сцене XS. Как только ошибка была обнаружена, его удалили с территории и запретили дальнейший вход, – сообщили представители заведения.

Между тем настоящий Джастин Бибер недавно также удивил своих поклонников внезапным релизом нового альбома Swag, в котором спел о кризисе в браке.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.