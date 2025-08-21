О потере и человечности: Клавдия Петровна представила лирический трек Журба

Певица Клавдия Петровна представила лирический трек Журба, в котором поразмышляла на тему утраты, человечности и быстротечности времени. В клипе исполнительница появилась без маски и шляпы.

Клавдия Петровна — Журба

В клипе на трек Журба цикл жизни отображается через призму метафор: засохшие цветы, разлученные души, угасшие воспоминания. Все это приводит к осознанию неизбежности и одновременно — к рождению новых смыслов.

— Эта песня о потере и человечности, о тихой борьбе души, которая стремится звучать, пока мир вокруг меняется и останавливается. Когда ты видишь потери, ты не можешь не пропустить это через себя. Песня Журба о том, что звучит внутри, даже когда вокруг царит тишина, — прокомментировала Клавдия Петровна.

В видеоработе артистка становится свидетелем остановки времени. Перед зрителем возникают образы памяти, души и мгновений, которые исчезают и завершают свой жизненный цикл. Для каждого они могут вы иметь разный вид, но ощущение общее – это опыт потери, который оставляет отголосок и порождает печаль.

Недавно Клавдия Петровна призналась, готова ли она к участию в Евровидении. В прошлом году в сети ходили слухи о том, что певица хотела подать заявку на участие в национальном отборе, но, очевидно, отказалась от этой идеи.

