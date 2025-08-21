Про втрату і людяність: Клавдія Петрівна презентувала ліричний трек Журба

Співачка Клавдія Петрівна презентувала ліричний трек Журба, в якому порефлексувала на тему втрати, людяності і швидкоплинності часу. У кліпі виконавиця постала без маски і капелюха.

Клавдія Петрівна – Журба

У кліпі на трек Журба цикл життя відображається крізь призму метафор: засохлі квіти, розділені душі, згаслі спогади. Все це призводить до усвідомлення неминучості, і водночас – до народження нових сенсів.

– Ця пісня про втрату і людяність, про тиху боротьбу душі, яка прагне звучати, поки світ навколо змінюється і зупиняється. Коли ти бачиш втрати, ти не можеш не пропустити це через себе. Пісня Журба про те, що звучить всередині, навіть коли навколо панує тиша, – прокоментувала Клавдія Петрівна.

У відеороботі артистка стає свідком зупинки часу. Перед глядачем постають образи пам’яті, душі та митей, які зникають та які завершують свій життєвий цикл. Для кожного вони можуть мати різний вигляд, але відчуття спільне – це досвід втрати, що залишає відлуння і породжує журбу.

Нещодавно Клавдія Петрівна зізнавалася, чи готова до участі у Євробаченні. Минулого року мережею ширилися чутки про те, що співачка хотіла подати заявку на участь у Нацвідборі, але, вочевидь, відмовилася від цієї ідеї.

