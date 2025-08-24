День Независимости Украины: поздравления для тех, кто творит будущее

24 августа украинцы отмечают важный государственный праздник — День Независимости. В этот день мы вспоминаем непростой путь нашего народа, который и сейчас продолжает бороться за свободу и право на мирную жизнь.

Именно 24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР утвердил Акт провозглашения независимости Украины. В этом году наше государство отмечает 34-ю годовщину независимости.

В такой день особенно хочется делиться теплыми словами и пожеланиями, которые придают силы и объединяют. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем Независимости Украины в картинках, стихах и прозе, чтобы вы могли отправить их родным, друзьям и коллегам.

Сейчас смотрят

День Независимости 2025 — картинки

Поздравления с Днем Независимости в стихах

***

Крепни Украина, процветай,

Пусть счастливым будет твой народ,

Независимая ты, не забывай,

Гордой поступью всегда иди вперед!

Пусть развеет ветер над тобой,

Тучи грозовые черные, как ночь,

Мир пусть будет, радость и покой,

Беды и печали пусть уходят прочь!

***

Желаю счастья, искренности,

В день украинской независимости,

Любить страну всем пожелаю,

Другой такой больше не знаю.

Пусть солнце светит ярко всем,

Не будет мир тронут никем,

Пусть радость будет, будет смех,

Пусть ждет страну большой успех.

***

С Днем Независимости, страна!

С праздником нас всех!

Мы – нация единая,

А наше оружие – юмор и смех!

Мы – веселые, искренние, добрые,

Не страшны нам дождь и снег,

Мы – смелые и храбрые,

Так что с праздником нас всех!

***

С Днем Независимости поздравляем страну,

Благополучия и мира искренне желаем.

Счастья и удачи всем нам,

Всем украинским дочерям и сыновьям!

***

С Днем Независимости поздравляю,

Каждый день радость испытывать желаю.

А дела направлять на благо всей страны,

В душе, чтобы были ей всегда верны.

Желаю в государстве свободном жить,

Свободой этой всем сердцем дорожить.

Любить Украину, ей силы отдавать,

Чтобы смогла она в полную силу процветать!

***

Поздравления с Днем Независимости в прозе

***

Поздравляю с Днем Независимости Украины! Пусть каждый новый день дарит нам уверенность в будущем, силу для свершений и спокойствие в душе. Желаю мира, согласия и процветания нашему государству! Любите Украину и поддерживайте воинов, которые ежедневно борются за нашу независимость.

***

С Днем Независимости, украинцы! Пусть этот день станет символом нашей силы, единства и несокрушимого духа. Спасибо нашим защитникам за возможность жить в свободной стране. Желаю всем нам мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне.

***

Искренне поздравляю с Днем Независимости! Пусть Украина всегда будет свободной, сильной и несокрушимой, а в твоей семье царят благополучие и любовь.

***

С Днем Независимости! Желаю, чтобы наши воины всегда возвращались домой с победой, а в каждом уголке Украины царил мир. Пусть вера в светлое будущее никогда не угасает, а наша страна становится крепче с каждым днем.

***

С праздником, дорогие украинцы! Пусть единство и любовь к родной земле помогают нам преодолевать трудности и строить счастливое будущее в свободной стране. Пусть мирное небо, счастливые улыбки и благополучие сопровождают нас каждый день. С Днем Независимости!

***

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.