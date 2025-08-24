День Незалежності України: привітання для тих, хто творить майбутнє
24 серпня українці відзначають важливе державне свято – День Незалежності. Цього дня ми згадуємо непростий шлях нашого народу, який і нині продовжує боротися за свободу та право на мирне життя.
Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР затвердила Акт проголошення незалежності України. Цьогоріч наша держава відзначає 34-ту річницю незалежності.
У такий день особливо хочеться ділитися теплими словами й побажаннями, які додають сили та єднають. Факти ICTV підготували привітання з Днем Незалежності України в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли надіслати їх рідним, друзям та колегам.
День Незалежності 2025 – картинки
Привітання з Днем Незалежності у віршах
***
З Днем Незалежності, країно!
Зі святом нас усіх!
Ми – нація єдина,
А наша зброя – гумор й сміх!
Ми – веселі, щирі, добрі,
Не страшні нам дощі та сніг,
Ми – сміливі і хоробрі,
Тож зі святом нас усіх!
***
З Днем Незалежності ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
У краще майбутнє доля стежку прокладе.
***
З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків шанувати,
Мову, сім’ю, церкву свою захищати.
У День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
***
З Днем Незалежності країну вітаємо,
Добробуту й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
***
З Днем Незалежності вітаю,
Щодня радість відчувати вам бажаю.
А справи направляти на благо всій країні,
У душі, щоб були їй завжди вірні.
Бажаю у державі вільній жити,
Свободою цією всім серцем дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла вона на повну силу процвітати!
***
Привітання з Днем Незалежності в прозі
***
Вітаю з Днем Незалежності України! Нехай кожен новий день дарує нам упевненість у майбутньому, силу для звершень і спокій у душі. Бажаю миру, злагоди та процвітання нашій державі! Любіть Україну і підтримуйте воїнів, які щодня борються за нашу незалежність.
***
З Днем Незалежності, українці! Нехай цей день стане символом нашої сили, єдності та незламного духу. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити у вільній країні. Бажаю всім нам миру, злагоди та впевненості в завтрашньому дні.
***
Щиро вітаю з Днем Незалежності! Нехай Україна завжди буде вільною, сильною і незламною, а у твоїй родині панують добробут та любов.
***
З Днем Незалежності! Бажаю, щоб наші воїни завжди поверталися додому з перемогою, а в кожному куточку України панував мир. Нехай віра у світле майбутнє ніколи не згасає, а наша країна стає міцнішою з кожним днем.
***
Зі святом, дорогі українці! Нехай єдність і любов до рідної землі допомагають нам долати труднощі й будувати щасливе майбутнє у вільній країні. Нехай мирне небо, щасливі усмішки та добробут супроводжують нас щодня. З Днем Незалежності!
***