День Незалежності України: привітання для тих, хто творить майбутнє

24 серпня українці відзначають важливе державне свято – День Незалежності. Цього дня ми згадуємо непростий шлях нашого народу, який і нині продовжує боротися за свободу та право на мирне життя.

Саме 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР затвердила Акт проголошення незалежності України. Цьогоріч наша держава відзначає 34-ту річницю незалежності.

У такий день особливо хочеться ділитися теплими словами й побажаннями, які додають сили та єднають. Факти ICTV підготували привітання з Днем Незалежності України в картинках, віршах і прозі, щоб ви могли надіслати їх рідним, друзям та колегам.

День Незалежності 2025 – картинки

Привітання з Днем Незалежності у віршах

***

З Днем Незалежності, країно!

Зі святом нас усіх!

Ми – нація єдина,

А наша зброя – гумор й сміх!

Ми – веселі, щирі, добрі,

Не страшні нам дощі та сніг,

Ми – сміливі і хоробрі,

Тож зі святом нас усіх!

***

З Днем Незалежності ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

У краще майбутнє доля стежку прокладе.

***

З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків шанувати,

Мову, сім’ю, церкву свою захищати.

У День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

***

З Днем Незалежності країну вітаємо,

Добробуту й миру щиро бажаємо.

Щастя й удачі всім нам,

Усім українським донькам й синам!

***

З Днем Незалежності вітаю,

Щодня радість відчувати вам бажаю.

А справи направляти на благо всій країні,

У душі, щоб були їй завжди вірні.

Бажаю у державі вільній жити,

Свободою цією всім серцем дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла вона на повну силу процвітати!

***

Привітання з Днем Незалежності в прозі

***

Вітаю з Днем Незалежності України! Нехай кожен новий день дарує нам упевненість у майбутньому, силу для звершень і спокій у душі. Бажаю миру, злагоди та процвітання нашій державі! Любіть Україну і підтримуйте воїнів, які щодня борються за нашу незалежність.

***

З Днем Незалежності, українці! Нехай цей день стане символом нашої сили, єдності та незламного духу. Дякуємо нашим захисникам за можливість жити у вільній країні. Бажаю всім нам миру, злагоди та впевненості в завтрашньому дні.

***

Щиро вітаю з Днем Незалежності! Нехай Україна завжди буде вільною, сильною і незламною, а у твоїй родині панують добробут та любов.

***

З Днем Незалежності! Бажаю, щоб наші воїни завжди поверталися додому з перемогою, а в кожному куточку України панував мир. Нехай віра у світле майбутнє ніколи не згасає, а наша країна стає міцнішою з кожним днем.

***

Зі святом, дорогі українці! Нехай єдність і любов до рідної землі допомагають нам долати труднощі й будувати щасливе майбутнє у вільній країні. Нехай мирне небо, щасливі усмішки та добробут супроводжують нас щодня. З Днем Незалежності!

***

