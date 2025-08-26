Любви пришлось подождать: как Андрей Ковальский встретил свою жену

Главное Андрей Ковальский рассказал, как встретил будущую жену после десятилетнего перерыва.

Первое свидание телеведущего с Татьяной имело неожиданный финал.

Революция Достоинства стала моментом, окончательно соединившим их судьбы.

Ведущий Факты. Спорт и телемарафона Єдині новини Андрей Ковальский со своей женой Татьяной был знаком еще со студенчества.

Однако настоящая любовь пришла к ним позже – паре пришлось подождать более десяти лет, когда судьба неожиданно снова свела их вместе.

Как Андрей Ковальский встретил свою жену

Пути Андрея и Татьяны впервые пересеклись в студенческие годы в Институте журналистики, однако тогда отношения не завязались.

– В то время я почти не обращал на нее внимания. Она была младше на три года, стояла где-то в стороне – тихая, скромная, не из тех, кто пытался выделиться. Как потом оказалось, я ей очень нравился, но она молча наблюдала издалека. Жизнь тогда шла своим чередом, и вскоре наши пути разошлись, – вспоминает Ковальский.

Второй шанс они получили летом 2013-го. Общий знакомый Николай Томенко пригласил их в компанию, и Андрей увидел Татьяну совсем другой – взрослой, уверенной, с теплым взглядом. После того вечера он пригласил ее на свидание.

– Она опоздала на три часа, купленные ей цветы завяли, но я дождался. Кто-то, может, обиделся бы или отменил встречу. Но мы встретились – и эта задержка уже не имела никакого значения, мы гуляли до самого утра, – заверил Андрей.

Любовь и Майдан

Влюбленные быстро поняли, что хотят быть вместе. Путешествия, спортивные мероприятия – их совместная жизнь набирала обороты.

– Революция Достоинства стала не просто важным периодом в нашей истории – она стала частью и нашей истории. Мы были там вместе. Были среди людей, которые верили, что достоинство и свобода – не просто слова. Мы стояли на холоде, грели друг друга, помогали, поддерживали. И с тех пор мы уже не расставались, – рассказывает Ковальский.

Ведущий ICTV не скрывает, что благодарен судьбе за второй шанс с любимой. Кстати, именно судьба вмешалась в отношения и коллеги Андрея Ковальского – ведущей Фактов ICTV Оксаны Гутцайт. Она называет свою историю любви с мужем “готовым сценарием для голливудского фильма”, достойного премии Оскар.

