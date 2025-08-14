Це було як блискавка: Гутцайт пригадала, як знайомство з чоловіком змінило її життя

Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт поділилася історією знайомства зі своїм чоловіком, президентом НОК України Вадимом Гутцайтом.

Пара перебуває у шлюбі вже 24 роки, у них двоє дітей – донька Еліна та Син Марко. Гутцайт називає свою історію кохання з чоловіком “готовим сценарієм для голлівудського фільму”, гідного премії Оскар.

Гутцайт про знайомство з чоловіком

Ведуча пригадала, як у лютому 2001 року полетіла на Міжнародний спортивно-науковий конгрес в Ізраїлі. Саме ця поїздка перевернула життя Оксани, тоді ще аспірантки Академії спортивного виховання, сповненої амбіцій і мрій про спортивну кар’єру.

Зараз дивляться

– У нашій групі від України був Вадим Гутцайт — Олімпійський чемпіон 1992 року, гордість України, відомий фехтувальник. Я про нього раніше не чула. У блокноті, куди я записувала все важливе, я навіть переплутала його прізвище — написала Вадим Бутцай замість Гутцайт. Цей блокнот я зберігаю й досі, як милий спогад про той час, – поділилася ведуча.

Гутцайт каже, що на той момент її життя було розплановане, вона зустрічалася з хлопцем вже шість з половиною років і в серпні вони планували одружитися. Однак доля склалася інакше.

На конгресі Оксана з Вадимом спочатку просто спілкувалися. Чоловік вразив її своєю харизмою, впевненістю і водночас простотою. За два тижні, проведених разом, ведуча зрозуміла, що закохалася.

– Це було як блискавка — за три дні я втратила голову. Вадим став для мене справжнім принцом із казки. Я швидко розгадала його секрет: він ніби ззовні дуже жорсткий і дисциплінований, а всередині – дуже люблячий та добрий, – зізналася телезірка.

Після повернення з Ізраїлю закохані почали листуватися та спілкуватися телефоном. Вадим часто приїздив з Києва в Харків, де Оксана жила і працювала тренером із художньої гімнастики.

До слова, батьки ведучої спочатку були категорично проти її стосунків з Вадимом. Попри це, Оксана розірвала заручини і зробила вибір на користь справжнього кохання. Гутцайт каже, що нині у чудових стосунках з колишнім нареченим, у нього є дружина і двоє дітей.

– Наш роман розвивався стрімко, як у справжньому кіно. За три місяці після конгресу, у червні, ми одружилися. Я пам’ятаю, як казала мамі: Він справжній, мій принц на білому коні. І я не помилилася. Вадим виявився не лише люблячим чоловіком, а й людиною з неймовірною силою волі. Навіть на побутовому рівні, якщо він вирішив не їсти після шостої чи не вживати алкоголь — це закон. Кожен день із ним — це нагадування, що справжнє кохання може прийти несподівано та змінити все назавжди. І я вдячна долі, що той конгрес в Ізраїлі звів нас разом, – підсумувала Гутцайт.

Джерело : Новое время

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.