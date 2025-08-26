Ведучий Факти. Спорт та телемарафону Єдині новини Андрій Ковальський зі своєю дружиною Тетяною був знайомий ще зі студентства.

Проте справжнє кохання прийшло до них пізніше – парі довелося почекати більш ніж десять років, доки доля несподівано знову звела їх разом.

Як Андрій Ковальський зустрів свою дружину

Шляхи Андрія та Тетяни вперше перетнулися у студентські роки в Інституті журналістики, однак тоді стосунки не зав’язалися.

– У той час я майже не звертав на неї уваги. Вона була молодша на три роки, стояла десь осторонь – тиха, скромна, не з тих, хто намагався виділитися. Як потім виявилося, я їй дуже подобався, але вона мовчки спостерігала здалеку. Життя тоді йшло своїм шляхом, і незабаром наші дороги розійшлися, – згадує Ковальський.

Другий шанс вони отримали влітку 2013-го. Спільний знайомий, Микола Томенко, запросив їх у компанію, і Андрій побачив Тетяну зовсім іншою – дорослою, впевненою, з теплим поглядом. Після того вечора він запросив її на побачення.

– Вона запізнилася на три години, квіти куплені їй зівʼяли, але я дочекався. Хтось би, може, образився чи скасував зустріч. Але ми зустрілися — і ця затримка вже не мала ніякого значення, ми гуляли до самісінького ранку, – запевнив Андрій.

Любов і Майдан

Закохані швидко зрозуміли, що хочуть бути разом. Подорожі, спортивні заходи – їхнє спільне життя набирало обертів.

– Революція Гідності стала не просто важливим періодом у нашій історії – вона стала частиною й нашої історії. Ми були там разом. Були серед людей, які вірили, що гідність і свобода – не просто слова. Ми стояли на холоді, гріли одне одного, допомагали, підтримували. І з того часу ми вже не розлучалися, – розповідає Ковальський.

Ведучий ICTV не приховує, що вдячний долі за другий шанс із коханою. До речі, саме доля втрутилася у стосунки й колеги Андрія Ковальського – ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт. Вона називає свою історію кохання з чоловіком “готовим сценарієм для голлівудського фільму”, гідного премії Оскар.

