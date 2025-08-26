Коханню довелося зачекати: як Андрій Ковальський зустрів свою дружину
- Андрій Ковальський розповів, як зустрів майбутню дружину після десятирічної перерви.
- Перше побачення телеведучого з Тетяною мало несподіваний фінал.
- Революція Гідності стала моментом, що остаточно поєднав їхні долі.
Ведучий Факти. Спорт та телемарафону Єдині новини Андрій Ковальський зі своєю дружиною Тетяною був знайомий ще зі студентства.
Проте справжнє кохання прийшло до них пізніше – парі довелося почекати більш ніж десять років, доки доля несподівано знову звела їх разом.
Як Андрій Ковальський зустрів свою дружину
Шляхи Андрія та Тетяни вперше перетнулися у студентські роки в Інституті журналістики, однак тоді стосунки не зав’язалися.
– У той час я майже не звертав на неї уваги. Вона була молодша на три роки, стояла десь осторонь – тиха, скромна, не з тих, хто намагався виділитися. Як потім виявилося, я їй дуже подобався, але вона мовчки спостерігала здалеку. Життя тоді йшло своїм шляхом, і незабаром наші дороги розійшлися, – згадує Ковальський.
Другий шанс вони отримали влітку 2013-го. Спільний знайомий, Микола Томенко, запросив їх у компанію, і Андрій побачив Тетяну зовсім іншою – дорослою, впевненою, з теплим поглядом. Після того вечора він запросив її на побачення.
– Вона запізнилася на три години, квіти куплені їй зівʼяли, але я дочекався. Хтось би, може, образився чи скасував зустріч. Але ми зустрілися — і ця затримка вже не мала ніякого значення, ми гуляли до самісінького ранку, – запевнив Андрій.
Любов і Майдан
Закохані швидко зрозуміли, що хочуть бути разом. Подорожі, спортивні заходи – їхнє спільне життя набирало обертів.
– Революція Гідності стала не просто важливим періодом у нашій історії – вона стала частиною й нашої історії. Ми були там разом. Були серед людей, які вірили, що гідність і свобода – не просто слова. Ми стояли на холоді, гріли одне одного, допомагали, підтримували. І з того часу ми вже не розлучалися, – розповідає Ковальський.
Ведучий ICTV не приховує, що вдячний долі за другий шанс із коханою. До речі, саме доля втрутилася у стосунки й колеги Андрія Ковальського – ведучої Фактів ICTV Оксани Гутцайт. Вона називає свою історію кохання з чоловіком “готовим сценарієм для голлівудського фільму”, гідного премії Оскар.