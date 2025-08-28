Берлінський суд визнав винним 16-річного сирійця у причетності до плану теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні.

Підлітка засудили за “підготовку тяжкого злочину, що загрожує державі”, та “підтримку теракту за кордоном”. Суд призначив 18 місяців умовного терміну.

Підготовка теракту на концерті Тейлор Свіфт

На момент підготовки атаки хлопцю було лише 14 років. За даними суду, він радикалізувався під впливом пропаганди угрупування Ісламська держава в інтернеті.

Слідство встановило, що підсудний відправив іншому підлітку в Австрії відео з інструкціями щодо виготовлення вибухівки та звів його з членом ІДІЛ. Під час процесу обвинувачений повністю визнав свою провину.

Нагадаємо, що минулого літа австрійська влада скасувала концерти Тейлор Свіфт у Відні після того, як було затримано двох осіб за підозрою у підготовці теракту.

Головним підозрюваним виявився 19-річний австрієць із північномакедонським корінням, який зізнався, що планував атаку з використанням вибухівки та ножів. За словами представників міністерства внутрішніх справ Австрії, його метою було “вбити себе та велику кількість людей”.

У справі проходять ще троє підозрюваних, усі вони були неповнолітніми на час планування злочину. Силовики наголосили, що змогли запобігти теракту завдяки співпраці з американськими спецслужбами.

У травні цього року бразильським правоохоронцям також вдалося зірвати теракт, який планувався під час концерту Леді Гаги. Вибух мав статися на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро.

Джерело : The Guardian

