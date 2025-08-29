Анатолий Анатолич рассказал, почему нанял личного водителя для детей и сколько это стоит. По словам ведущего, это не прихоть его семьи, а вынужденная необходимость.

Анатолич о водителе для детей

Шоумен объяснил, что они с женой Юлой не успевают совмещать работу и логистику трех детей. Семья живет под Киевом в районе Вышгорода, дочери Лолита и Алиса учатся в Пуще-Водице, посещают кружки на Оболони, а младший сын Нил ходит в садик.

Чтобы Анатолич и Юла могли работать, а дети успевали на все занятия, было решено нанять водителя для детей.

— У нас есть водитель, это звучит пафосно, но на самом деле это не так. Днем мы не можем 2-3 часа ездить: забрать детей из Пущи-Водицы, отвезти домой переодеться, потом — на Оболонь на различные кружки — рисование, танцы, конный спорт. Это занимает время с 4 до 7 вечера. Плюс Нила нужно забрать из садика и привезти домой. Мы не можем этого делать, потому что я и Юла работаем, — поделился ведущий.

По словам Анатолича, водитель Виктория работает в их семье уже несколько лет, дочерям с ней комфортно.

— Утром Юла развозит детей в школу и садик. Затем Вика забирает девочек из школы, везет домой, а после — на кружки. А потом забирает и Нила из садика. Это не прихоти. Я бы с удовольствием этим занимался, но мне пришлось бы отказаться от работы, — пояснил ведущий.

Анатолий Анатолич добавил, что услуги личного водителя стоят около 30 тыс. грн в месяц.

Источник: Радио Люкс

