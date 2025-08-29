Це не примхи: Анатоліч пояснив, чому найняв водійку для дітей та скільки це коштує
Анатолій Анатоліч розповів, чому найняв водійку для дітей та скільки коштують її послуги. За словами ведучого, це не примха його сім’ї, а вимушена необхідність.
Анатоліч про водійку для дітей
Шоумен пояснив, що вони з дружиною Юлою не встигають поєднувати роботу й логістику трьох дітей. Сім’я мешкає під Києвом в районі Вишгорода, доньки Лоліта та Аліса навчаються у Пущі-Водиці, відвідують гуртки на Оболоні, а молодший син Ніл ходить до садочка.
Щоб Анатоліч і Юла мали змогу працювати, а діти встигали на всі заняття, було вирішено найняти водійку для дітей.
– У нас є водійка, це звучить пафосно, але насправді це не так. Вдень ми не можемо 2-3 години їздити: забрати дітей із Пущі-Водиці, відвезти додому переодягнутися, потім – на Оболонь на різні гуртки – малювання, танці, кінний спорт. Це займає час із 4 до 7 вечора. Плюс Ніла треба забрати з садочка й привезти додому. Ми не можемо цього робити, бо я і Юла працюємо, – поділився ведучий.
За словами Анатоліча, водійка Вікторія працює в їхній сім’ї вже кілька років, донькам з нею комфортно.
– Зранку Юла розвозить дітей у школу й садочок. Потім Віка забирає дівчат зі школи, везе додому, а після – на гуртки. А потім забирає і Ніла з садочка. Це не примхи. Я б із задоволенням цим займався, але мені треба було б відмовитися від роботи, – пояснив ведучий.
Анатолій Анатоліч додав, що послуги особистої водійки коштують близько 30 тис. грн на місяць.
Джерело: Радіо Люкс