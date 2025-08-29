Анатолій Анатоліч розповів, чому найняв водійку для дітей та скільки коштують її послуги. За словами ведучого, це не примха його сім’ї, а вимушена необхідність.

Анатоліч про водійку для дітей

Шоумен пояснив, що вони з дружиною Юлою не встигають поєднувати роботу й логістику трьох дітей. Сім’я мешкає під Києвом в районі Вишгорода, доньки Лоліта та Аліса навчаються у Пущі-Водиці, відвідують гуртки на Оболоні, а молодший син Ніл ходить до садочка.

Щоб Анатоліч і Юла мали змогу працювати, а діти встигали на всі заняття, було вирішено найняти водійку для дітей.

– У нас є водійка, це звучить пафосно, але насправді це не так. Вдень ми не можемо 2-3 години їздити: забрати дітей із Пущі-Водиці, відвезти додому переодягнутися, потім – на Оболонь на різні гуртки – малювання, танці, кінний спорт. Це займає час із 4 до 7 вечора. Плюс Ніла треба забрати з садочка й привезти додому. Ми не можемо цього робити, бо я і Юла працюємо, – поділився ведучий.

За словами Анатоліча, водійка Вікторія працює в їхній сім’ї вже кілька років, донькам з нею комфортно.

– Зранку Юла розвозить дітей у школу й садочок. Потім Віка забирає дівчат зі школи, везе додому, а після – на гуртки. А потім забирає і Ніла з садочка. Це не примхи. Я б із задоволенням цим займався, але мені треба було б відмовитися від роботи, – пояснив ведучий.

Анатолій Анатоліч додав, що послуги особистої водійки коштують близько 30 тис. грн на місяць.

Джерело: Радіо Люкс

