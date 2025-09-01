1 сентября в украинских школах традиционно началось с торжественной линейки и первого звонка. День знаний объединил тысячи семей, которые сопровождали детей в день старта нового учебного года.

Украинские звезды уже поделились фотографиями со своими школьниками, а также поздравили всех учеников и родителей с праздником, пожелав им успехов и легкого учебного года.

Звезды вместе с детьми на празднике 1 сентября

Звездные родители Григорий и Кристина Решетники опубликовали серию фото со своими сыновьями — Александром, Дмитрием и Иваном. Мальчики ходят в частную Новопечерскую школу в Киеве.

— Поздравляем всех с Днем знаний. Желаем детям и родителям легкого учебного года! И пусть этот год принесет мир Украине, — написали Решетники.

Дмитрий и Ирина Монатики также показались с тремя детьми на фоне фотозоны Новопечерской школы. Старшие сыновья супругов — Даниил и Платон — перешли в следующий класс, а младший Леон, которому еще нет года, сопровождал братьев в этот праздничный день.

— Всех с Днем знаний! Мечтай, действуй — начинай! — написали Монатики.

Тарас и Елена Тополя поделились селфи, на котором в праздничных нарядах позируют вместе с сыновьями Романом и Марком, а также дочерью Марией.

— С Днем знаний, Украина! В будущее нужно вкладывать лучшее зерно! Следим! Помогаем! Верим и знаем, что зерна прорастут. И еще больше будем гордиться, что это наши украинцы, — говорится в сообщении.

Певица Оля Цибульская подчеркнула, что гордится своим сыном Нестором, который сегодня пошел в пятый класс.

В пятый класс также перешел сын телеведущей Маши Ефросининой и военнослужащего Тимура Хромаева. Пара поделилась селфи со школьником Александром.

Сын Светланы Тарабаровой Иван начал новый учебный год во втором классе. Артистка пожелала всем школьникам знаний и спокойного учебного года.

— Родители делятся на две категории: те, кто не может дождаться окончания каникул, и те, кто еще не готов просыпаться утром. Вы к какой категории относитесь? — поинтересовалась Тарабарова.

Телеведущий Александр Педан не может поверить в то, что его сын Марк перешел уже в третий класс.

— Пусть этот учебный год будет спокойным, успешным и наполненным яркими эмоциями наших детей, — написал Александр.

К поздравлениям с Днем знаний присоединилась и певица Джамала. По случаю праздника она опубликовала фотографии, на которых позирует с сыном, а также поделилась архивным фото со своего 1 сентября.

— Хочу, чтобы наши дети учились, чтобы для них было все самое лучшее. И чтобы никто и ничто не помешало им стать достойными, сильными и лучшими людьми своей страны, — написала артистка.

