1 вересня в українських школах традиційно розпочалося з урочистої лінійки та першого дзвоника. День знань об’єднав тисячі родин, які супроводжували дітей у день старту нового навчального року.

Українські зірки вже поділилися світлинами зі своїми школярами, а також привітали усіх учнів та батьків зі святом, побажавши їм успіхів та легкого навчального року.

Зірки разом із дітьми на святі 1 вересня

Зіркові батьки Григорій та Христина Решетніки опублікували серію фото зі своїми синами – Олександром, Дмитром та Іваном. Хлопці ходять до приватної Новопечерської школи у Києві.

– Вітаємо усіх з Днем знань. Бажаємо дітям і батькам легкого навчального року! Та нехай цей рік принесе мир Україні, – написали Решетніки.

Дмитро та Ірина Монатики також показалися з трьома дітьми на тлі фотозони Новопечерської школи. Старші сини подружжя — Данило та Платон — перейшли до наступного класу, а найменший Леон, якому ще немає року, супроводжував братиків у цей святковий день.

– Усіх з Днем знань! Мріяти, діяти — починай! – написали Монатики.

Тарас і Олена Тополі поділилися селфі, на якому у святковому вбранні позують разом із синами Романом і Марком, а також донечкою Марією.

– З Днем знань, Україно! У майбутнє треба вкладати найкраще зерно! Пильнуємо! Допомагаємо! Віримо і знаємо, що зерна проростуть. І ще більше будемо пишатися, що це наші українці, – йдеться у повідомленні.

Співачка Оля Цибульська наголосила, що пишається своїм сином Нестором, який сьогодні пішов до п’ятого класу.

До п’ятого класу також перейшов син телеведучої Маші Єфросиніної та військовослужбовця Тимура Хромаєва. Пара поділилася селфі зі школярем Олександром.

Син Світлани Тарабарової Іван розпочав новий навчальний рік у другому класі. Артистка побажала усім школярам знань та спокійного навчального року.

– Батьки діляться на дві категорії – тих, хто не може дочекатися завершення канікул, і тих, хто ще не готовий прокидатися зранку. Ви до якої категорії? – поцікавилася Тарабарова.

Телеведучий Олександр Педан не може повірити в те, що його син Марк перейшов вже до третього класу.

– Нехай цей навчальний рік буде спокійний, успішний та наповнений яскравими емоціями наших діток, – написав Олександр.

До привітань із Днем знань долучилася й співачка Джамала. З нагоди свята вона опублікувала світлини, на яких позує із сином, а також поділилася архівним фото зі свого 1 вересня.

– Хочу, щоб наші діти навчалися, щоб для них було все найкраще. І щоб ніхто й ніщо не завадило їм стати гідними, сильними та найкращими людьми своєї країни, – написала артистка.

