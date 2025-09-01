Создатели сериала Уэнсдей 2 сезон наконец показали певицу Леди Гагу в образе, в котором звезда появится в шоу.

Уже известно, что артистка сыграет легендарную преподавательницу Академии Невермор по имени Розалин Ротвуд.

Леди Гага показалась в образе для Уэнсдей

На официальной странице сериала в Instagram опубликовали фото Леди Гаги вместе с Риччи, который смиренно сидит у нее на левом плече.

– Отравленное видение. Вот вам первый взгляд на Леди Гагу в образе Розалин Ротвуд, – говорится в посте.

По сюжету у Ротвуд светлые волосы. На фотографии певица одета в белый наряд, струящийся по фигуре. Уже совсем скоро фанаты смогут оценить прочтение образа преподавательницы, ведь последние четыре эпизода Уэнсдей 2 сезон появятся на Netflix уже 3 сентября.

К слову, специально для второго сезона шоу Леди Гага выпустит трек Dead Dance. Песню и клип представят в сентябре. Премьера должна совпасть с появлением звезды в сериале.

Известно, что эту композицию записывала та же команда, которая работала над альбомом звезды Mayhem.

Венздей 2 сезон – что покажут в новых эпизодах

Если вы еще не смотрели первые четыре серии нового сезона, то имейте в виду, что материал содержит спойлеры.

В четвертом эпизоде после схватки с Тайлером Уэнсдей Аддамс оказывается в коме, а когда выходит из нее, то видит бывшую директрису Невермора Ларису Вимс в исполнении Гвендолин Кристи. Напомним, что ее персонаж погиб в первом сезоне, чтобы появиться во втором как “духовная наставница” своей ученицы.

Зрители также увидят, как Уэнсдей признается подруге Энид Синклер, что на них обоих охотится гайд, и она планирует этому помешать.

Первые четыре серии 2 сезона Уэнсдей вышли на Netfix 6 августа.

