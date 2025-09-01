Творці серіалу Венздей 2 сезон нарешті показали співачку Леді Гагу в образі, у якому зірка зʼявиться у шоу.

Вже відомо, що артистка зіграє легендарну викладачку Академії Невермор на імʼя Розалін Ротвуд.

Леді Гага показалася в образі для Венздей

На офіційній сторінці серіалу в Instagram опублікували фото Леді Гагі разом із Річчю, що сумирно сидить в неї на лівому плечі.

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– Отруєне бачення. Ось вам перший погляд на Леді Гагу в образі Розалін Ротвуд, – йдеться у дописі.

За сюжетом у Ротвуд біляве волосся. На світлині співачка вдягнена у біле вбрання, що струменіє по фігурі. Вже зовсім скоро фанати зможуть оцінити прочитання образу викладачки, адже останні чотири епізоди Венздей 2 сезон зʼявляться на Netflix вже 3 вересня.

До слова, спеціально для другого сезону шоу Леді Гага випустить трек Dead Dance. Пісню та кліп презентують у вересні. Прем’єра має збігтися з появою зірки у серіалі.

Відомо, що цю композицію записувала та ж команда, яка працювала над альбомом зірки Mayhem.

Венздей 2 сезон – що покажуть в нових епізодах

Якщо ви ще не дивилися перші чотири серії нового сезону, то зважайте, що матеріал містить спойлери.

В четвертому епізоді після сутички з Тайлером Венздей Аддамс опиняється в комі, а коли виходить з неї, то бачить колишню директорку Невермора Ларису Вімс у виконанні Гвендолін Крісті. Нагадаємо, що її персонаж загинув у першому сезоні, щоби зʼявитися у другому як “духовна провідниця” своєї учениці.

Глядачі також побачать, як Венздей зізнається подрузі Енід Сінклер, що на них обох полює гайд, і вона планує цьому завадити.

Перші чотири серії 2 сезону Венздей вийшли на Netfix 6 серпня.

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