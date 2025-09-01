Анастасия Цымбалару, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, пожаловалась на россиян и рассказала, как они реагируют на украинский язык. По словам актрисы, она не ожидала встретить на острове столько граждан страны-агрессора РФ.

Цымбалару о россиянах на Мальдивах

В сториз в Instagram Анастасия поделилась, что 70% отеля, в котором она остановилась, заполнено именно россиянами.

— Для меня это стало полной неожиданностью. По языку, на котором говорят они и персонал, создается полное ощущение, что я где-то в Египте, — пожаловалась актриса.

Цымбалару подчеркнула, что продолжает общаться исключительно на украинском языке, на что россияне реагируют довольно пренебрежительно. С работниками отеля актриса общается на английском, а также учит их украинским словам.

— Конечно, мы продолжаем общаться между собой на украинском. Они это слышат, поэтому всегда чувствуешь на себе пристальный оценивающий взгляд. С персоналом общаемся исключительно на английском и проводим обязательную ежедневную минутку украинизации: учим “дякую” вместо “спасибо” и “добрий ранок” вместо “доброе утро”, — рассказала Цымбалару.

По словам Анастасии, жители и работники Мальдив не знают о существовании Украины и о кровавой войне, которую Россия развязала против нашего государства.

— На самом деле ситуация печальная: островитяне не знают о существовании Украины и о том, что мы не имеем ничего общего с представителями страны-террористов. О том, что у нас война и что украинцам неприятно обращаться к ним на русском языке, вообще вызывает шок, — рассказала актриса.

За все время отдыха Цымбалару удалось пообщаться только с одним сознательным человеком, который знает о ситуации в Украине. Это был су-шеф Мишленовского ресторана.

— Думаю, исключительно потому, что он с “большой земли” и был проинформирован о ситуации в Украине. Искренне интересовался нашим состоянием, жизнью в стране во время войны и сообщил, что на Мальдивах везде очень много россиян, независимо от выбранного отеля, — добавила Анастасия.

Фото: Анастасия Цымбалару

