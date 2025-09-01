Анастасія Цимбалару, яка зараз відпочиває на Мальдівах, поскаржилася на росіян та розповіла, як вони реагують на українську мову. За словами акторки, вона неочікувала зустріти на острові стільки громадян країни-агресорки РФ.

Цимбалару про росіян на Мальдівах

У сториз в Instagram Анастасія поділилася, що 70% готелю, в якому вона зупинилася, заповнено саме росіянами.

– Для мене це стало повною несподіванкою. За мовою, яка лунає від них і персоналу, повне відчуття, що я десь у Єгипті, – поскаржилася акторка.

Цимбалару наголосила, що продовжує спілкуватися виключно українською мовою, на що росіяни реагують досить зневажливо. З працівниками готелю акторка комунікує англійською, а також вчить їх українським словам.

– Звісно, що ми продовжуємо спілкуватися між собою українською. Вони це чують, тому завжди відчуваєш на собі прискіпливий оцінюючий погляд. З персоналом комунікуємо виключно англійською та проводимо обов’язкову щоденну хвилинку українізації: вчимо “дякую” – замість “спасіба” та “добрий ранок” – замість “доброє утро”, – розповіла Цимбалару.

За словами Анастасії, жителі та працівники Мальдів не знають про існування України та про криваву війну, яка Росія розв’язала проти нашої держави.

– Насправді ситуація сумна: острів’яни не знають про існування України й про те, що ми не маємо нічого спільного з представниками країни-терористів. Про те, що в нас війна і що українцям неприємне звернення до них російською, взагалі викликає шок, – розповіла акторка.

За увесь час відпочинку Цимбалару вдалося поспілкуватися лише з однією свідомою людиною, яка знає про ситуацію в Україні. Це був су-шеф Мішленівського ресторану.

– Думаю, виключно через те, що він з “великої землі” і був проінформований щодо ситуації в Україні. Щиро цікавився нашим станом, життям у країні під час війни й повідомив, що на Мальдівах усюди дуже багато росіян, незалежно від обраного готелю, – додала Анастасія.

Фото: Анастасія Цимбалару

