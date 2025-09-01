Стало повною несподіванкою: Цимбалару поскаржилася на росіян на Мальдівах
Анастасія Цимбалару, яка зараз відпочиває на Мальдівах, поскаржилася на росіян та розповіла, як вони реагують на українську мову. За словами акторки, вона неочікувала зустріти на острові стільки громадян країни-агресорки РФ.
Цимбалару про росіян на Мальдівах
У сториз в Instagram Анастасія поділилася, що 70% готелю, в якому вона зупинилася, заповнено саме росіянами.
– Для мене це стало повною несподіванкою. За мовою, яка лунає від них і персоналу, повне відчуття, що я десь у Єгипті, – поскаржилася акторка.
Цимбалару наголосила, що продовжує спілкуватися виключно українською мовою, на що росіяни реагують досить зневажливо. З працівниками готелю акторка комунікує англійською, а також вчить їх українським словам.
– Звісно, що ми продовжуємо спілкуватися між собою українською. Вони це чують, тому завжди відчуваєш на собі прискіпливий оцінюючий погляд. З персоналом комунікуємо виключно англійською та проводимо обов’язкову щоденну хвилинку українізації: вчимо “дякую” – замість “спасіба” та “добрий ранок” – замість “доброє утро”, – розповіла Цимбалару.
За словами Анастасії, жителі та працівники Мальдів не знають про існування України та про криваву війну, яка Росія розв’язала проти нашої держави.
– Насправді ситуація сумна: острів’яни не знають про існування України й про те, що ми не маємо нічого спільного з представниками країни-терористів. Про те, що в нас війна і що українцям неприємне звернення до них російською, взагалі викликає шок, – розповіла акторка.
За увесь час відпочинку Цимбалару вдалося поспілкуватися лише з однією свідомою людиною, яка знає про ситуацію в Україні. Це був су-шеф Мішленівського ресторану.
– Думаю, виключно через те, що він з “великої землі” і був проінформований щодо ситуації в Україні. Щиро цікавився нашим станом, життям у країні під час війни й повідомив, що на Мальдівах усюди дуже багато росіян, незалежно від обраного готелю, – додала Анастасія.
Фото: Анастасія Цимбалару