Новым главным редактором журнала Vogue US стала Хлоя Малль. Она сменила на этом посту Анну Винтур, которая более 35 лет возглавляла американское издание и теперь сосредоточится на глобальных проектах Vogue и мероприятиях вроде Met Gala и Vogue World.

Малль в новом статусе будет отвечать за творческую и редакционную стратегию Vogue US. Она также присоединится к команде из десяти руководителей редакционного контента Vogue в мире и будет отчитываться перед Анной Винтур.

– Я работала в Vogue на всех платформах – от печати до цифровых медиа, от аудио до видео и событий. Я люблю это издание и людей, которые его создают. Vogue уже сформировал меня, теперь я хочу формировать Vogue, – сказала Хлоя Малль после назначения.

Кто такая Хлоя Малль

Малль работает в Vogue с 2011 года. Она начинала как социальный редактор, вела свадебную и светскую рубрику, а также писала материалы на темы моды, политики, красоты, здоровья, дома и сада.

Также она была редактором нескольких книг Vogue, а с 2016 по 2023 год работала приглашенным редактором, писала большие статьи и руководила спецпроектами. Ее тексты также появлялись в The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD и других изданиях.

В 2023 году Малль возглавила сайт Vogue.com. Под ее руководством прямой трафик ресурса удвоился, а ключевые показатели выросли на двузначные проценты, в частности во время таких событий, как Met Gala и Vogue World.

Она запустила новые форматы — редакторские рассылки, спецпроекты Dogue и Vogue Vintage Guide, а также подняла профиль свадебной рубрики, увеличив количество материалов на 30% и привлекая рекордную аудиторию.

Анна Винтур прокомментировала замену

Анна Винтур в своем обращении к коллективу объяснила, что именно Малль теперь будет руководить американским изданием Vogue.

– Я знала, что у меня есть только один шанс сделать правильный выбор. В момент перемен, и в индустрии моды, и за ее пределами, Vogue должен оставаться одновременно эталоном и тем, кто прокладывает новые пути. Хлоя доказала, что способна соединить уникальную историю Vogue и его будущее, – отметила Винтур.

Она назвала свою преемницу «секретным оружием Vogue», отметив ее способность видеть моду не только в контексте индустрии, но и как часть более широких общественных изменений.

Хлоя Малль живет в Нью-Йорке с мужем, двумя детьми и собакой по имени Ллойд.

