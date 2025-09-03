Новою головною редакторкою журналу Vogue US стала Хлоя Малль. Вона змінила на посаді Анну Вінтур, яка понад 35 років очолювала американське видання й тепер зосередиться на глобальних проєктах Vogue та подіях на кшталт Met Gala і Vogue World.

Малль у новому статусі відповідатиме за творчу й редакційну стратегію Vogue US. Вона також приєднається до команди з десяти керівників редакційного контенту Vogue у світі й звітуватиме Анні Вінтур.

– Я працювала у Vogue на всіх платформах – від друку до цифрових медіа, від аудіо до відео та подій. Я люблю це видання і людей, які його створюють. Vogue уже сформував мене, тепер я хочу формувати Vogue, – сказала Хлоя Малль після призначення.

Хто така Хлоя Малль

Малль працює у Vogue з 2011 року. Вона починала як соціальна редакторка, вела весільну та світську рубрику, а також писала матеріали на теми моди, політики, краси, здоров’я, дому й саду.

Зараз дивляться

Також вона була редакторкою кількох книжок Vogue, а з 2016 до 2023 року працювала запрошеною редакторкою, писала великі статті та керувала спецпроєктами. Її тексти також з’являлися у The New York Times, The Wall Street Journal, Architectural Digest, WWD та інших виданнях.

У 2023 році Малль очолила сайт Vogue.com. За її керівництва прямий трафік ресурсу подвоївся, а ключові показники зросли на двозначні відсотки, зокрема під час таких подій, як Met Gala та Vogue World.

Вона запустила нові формати – редакторські розсилки, спецпроєкти Dogue та Vogue Vintage Guide, а також підняла профіль весільної рубрики, збільшивши кількість матеріалів на 30% і залучивши рекордну аудиторію.

Анна Вінтур прокоментувала заміну

Анна Вінтур у своєму зверненні до колективу пояснила, саме Малль тепер керуватиме американським виданням Vogue.

– Я знала, що маю лише один шанс ухвалити правильний вибір. У момент змін, і в індустрії моди, і поза нею, Vogue повинен залишатися водночас еталоном і тим, хто прокладає нові шляхи. Хлоя довела, що здатна поєднати унікальну історію Vogue і його майбутнє, – зазначила Вінтур.

Вона назвала свою наступницю “секретною зброєю Vogue”, відзначивши її здатність бачити моду не лише в контексті індустрії, а й як частину ширших суспільних змін.

Хлоя Малль живе у Нью-Йорку з чоловіком, двома дітьми та собакою на ім’я Ллойд.

Джерело : Vogue

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.